    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen nahe bei seinen Schätzungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er sehe Aroundtown weiter auf einem guten Weg zu den erwartungsgemäß bestätigten Jahreszielen./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,86 % und einem Kurs von 3,02EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4
    Kursziel alt: 4
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen nahe bei seinen Schätzungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. …