BERENBERG stuft PFIZER INC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 22,22EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kerry Holford

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

