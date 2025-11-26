    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer
    BERENBERG stuft PFIZER INC auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edh

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 22,22EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kerry Holford
    Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 25
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


