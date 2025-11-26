    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag

    Das Basisszenario für die europäische Wirtschaft im Jahr 2026 geht von einem konjunkturellen Aufschwung aus. Wir bekräftigen unsere positive Einschätzung von EU-Stahlaktien.

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 9,024EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Dominic O'Kane
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 7,70
    Kursziel alt: 7,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



