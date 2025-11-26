    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für KWS Saat auf 74 Euro - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert für KWS Saat auf 74 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Halten" trotz Produkt-Pipeline.
    • Umsatzprognosen unverändert, Innovationen abwarten.
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 70 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der erstmalige Kapitalmarkttag des Saatgutherstellers habe tiefe Einblicke in die sehr gut gefüllte Produkt-Pipeline gegeben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dazu habe KWS eine intensivere Kostendisziplin sowie einen verstärkten Fokus auf den freien Barmittelzufluss angekündigt. Er habe seine Umsatzprognosen aber noch nicht angehoben, da er die Übersetzung von Innovationen in Produkte und Umsätze abwarten wolle, betonte der Experte./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    KWS SAAT

    +0,44 %
    +4,27 %
    0,00 %
    +4,11 %
    +14,38 %
    +2,40 %
    +8,92 %
    +19,10 %
    +1.320,28 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (26. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +6,57 %/+35,77 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 74 Euro


