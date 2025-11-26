DZ Bank hebt fairen Wert für KWS Saat auf 74 Euro - 'Halten'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (26. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +6,57 %/+35,77 % bedeutet.