Amerikas neue Armut: Realeinkommen stagnieren – Gen Z schaut in den Abgrund

Dieser Druck trifft ausgerechnet jene Bevölkerungsgruppen, die schon im politischen Diskurs 2025 im Mittelpunkt standen. Steigende Lebenshaltungskosten hatten maßgeblich zum Regierungswechsel beigetragen – ein Jahr, in dem die Wut über Preise und Mieten die politische Stimmung spürbar verschob. Der designierte New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani sprach offen von einem weitverbreiteten "Bezahlbarkeits"-Problem, das auch die wirtschaftlichen Stimmungswerte von Präsident Trump belastete.

Die US-Weihnachtssaison steht dieses Jahr unter dem Eindruck knapper Budgets. Ein neuer Bericht des JPMorgan Chase Institute zeigt, wie stark die Kaufkraft vieler Haushalte geschrumpft ist – besonders bei der Generation Z und einkommensschwächeren Amerikanern. Ursache sei ein Arbeitsmarkt, der zwar niedrigere Entlassungszahlen, aber zugleich kaum Neueinstellungen aufweist. Die Phase überschüssiger Pandemie-Liquidität sei "hinter uns", zitiert Fortune aus der Studie. Für viele gelte nun: "gerade genug zum Ausgeben, aber nicht genug, um sich etwas zu gönnen".

Besonders ausgeprägt ist der Gegenwind für junge Menschen. Jerome Powell beschreibt den aktuellen Zustand als "Low-Hire, Low-Fire"-Arbeitsmarkt, der nahezu eingefroren sei: "Kinder, die gerade das College verlassen haben, und jüngere Menschen sowie Minderheiten haben es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden." Ökonomen von Goldman Sachs warnten sogar, dass "beschäftigungsloses Wachstum" ein dauerhaftes Merkmal werden könnte – ein Muster, das zur viel diskutierten "K-förmigen Wirtschaft" passe, in der Gutverdiener profitieren, während jüngere und ärmere Haushalte zurückfallen.

Auch die Realeinkommen zeigen kaum Erholung. Für Personen im Alter von 25 bis 54 Jahren lag das reale Einkommenswachstum im Oktober bei lediglich 1,6 Prozent – ein Niveau wie zu Beginn der 2010er Jahre, als die Arbeitslosigkeit nach der Großen Rezession noch hoch war. Zwar steigen die nominalen Einkommen ähnlich wie vor der Pandemie, doch die höhere Inflation frisst die Kaufkraft auf. Besonders problematisch ist die Situation für jüngere Erwerbstätige, die traditionell auf Jobwechsel angewiesen sind, um schneller voranzukommen – eine Dynamik, die aufgrund der niedrigen Einstellungszahlen derzeit blockiert ist. Für Beschäftigte zwischen 50 und 54 Jahren fällt das reale Einkommen inzwischen sogar negativ aus.

Hinzu kommen stagnierende Barreserven. Seit Anfang 2024 bewegen sich die realen Haushaltsguthaben seitwärts, statt wie früher um sechs Prozent pro Jahr zu wachsen. Statt eines möglichen Anstiegs von 40 Prozent seit 2019 verzeichnen die Haushalte nur 23 Prozent. Auch wenn einkommensschwache Haushalte zuletzt wieder leicht steigende Guthaben meldeten, bleibt die Gesamtlage angespannt. Zwar könnten Kursgewinne an den Finanzmärkten manchen Spielraum schaffen, doch der Bericht warnt, dass diese "sehr ungleich verteilt" seien – und damit ausgerechnet jene Gruppen kaum erreicht werden, die unter der schwachen realen Kaufkraft am stärksten leiden.

