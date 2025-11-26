BISON-Studie / Bitcoin für die Rente
Kryptowährungen werden für immer mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge
Kryptowährungen investierten Deutschen nutzen Bitcoin & Co. trotz hoher
Volatilität für die langfristige Vermögensbildung. Insbesondere Millennials
treiben den Wandel voran.
Die Deutschen sorgen sich um ihre Rente und suchen offenbar nach renditestarken
Alternativen zu klassischen Vorsorgeprodukten. Eine aktuelle, repräsentative
Studie im Auftrag von BISON, der Krypto-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart,
zeigt: Kryptowährungen entwickeln sich vom spekulativen "Zockerinstrument" zur
langfristigen Anlageform. Auch wenn der Markt - wie aktuell - immer wieder
Rückschläge erlebt, konnte Bitcoin über die Jahre hinweg einen deutlichen
Wertzuwachs verzeichnen. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Währungen bei
der Altersvorsorge der Deutschen zunehmend an Bedeutung.
Obwohl Kryptowährungen der Ruf kurzfristiger Spekulationsobjekte mit hoher
Volatilität vorauseilt, zeichnet die Studie ein überraschend anderes Bild:
Beinahe jeder zweite in Bitcoin & Co. investierte Befragte (48 %) gab an, dass
er Krypto als langfristige Anlage, vor allem zur Altersvorsorge, nutze. Zum
Vergleich: Nur 37 Prozent der Befragten setzen auf kurzfristiges Trading.
Besonders bemerkenswert: Die Mehrheit der Krypto-Investoren verfolgt parallel
ein ausgesprochen konservatives Vorsorge-Verhalten: Etwa zwei von drei Personen
(62 %) priorisieren Sicherheit vor reinen Gewinnchancen (34 %) bei der
Altersvorsorge.
Millennials führen den Wandel an
Während bei jungen Investoren zwischen 18 und 29 Jahren die kurzfristige Anlage
(39 %) leicht vor der langfristigen Nutzung (38 %) liegt, kippt dieses
Verhältnis ab der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen klar zugunsten der
Altersvorsorge. Frei nach dem Motto "HODL für die Rente" wird langfristig in
Kryptowährungen investiert (der in der Krypto-Community etablierte Begriff HODL
steht für "Hold On for Dear Life"):
Bei den 30- bis 39-Jährigen setzt fast jeder Zweite (47 %) auf langfristige
Anlage, während nur noch ein Drittel (34 %) kurzfristig tradet. In der
Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen investieren 50 Prozent langfristig, bei den
50- bis 59-Jährigen sind es 69 Prozent und auch bei den 60- bis 70-Jährigen
dominiert mit 66 Prozent klar die langfristige Anlagestrategie.
Die am stärksten in Krypto investierte Altersgruppe sind die Millennials in
ihren Dreißigern: 27 Prozent dieser Altersgruppe haben neben klassischen
Anlageformen wie Spar- und Festgeldanlagen (56 %), Investmentfonds und ETFs (33
