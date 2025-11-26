Kryptowährungen werden für immer mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge

Ich bin seit 2012 mit meinem gesamten Cash in Gold und Silber. Wie auch jeder weiß war das eine gute Entscheidung von mir.





Ich traute dem Fiat Geld nicht mehr. Bitcoin hatte mich bisher nie interessiert.

Für ein paar Euros habe ich mir jetzt zum spekulieren ein paar zugelegt.









Ich dachte jedoch Bitcoins wären eine "Unabhängige" Währung. Auch eine Alternative wie das Edelmetall.





Nun musste ich leider feststellen dass dem nicht so ist. Bitcoins sind ein Zockerinvestment mit hohem Risikofaktor.

Außerem sind sie leicht durch die Politik beeinflussbar.





Außerdem lässt sich der Kurs sehr leicht beeinflussen.





Bei Bitcoins kannst Du alles verlieren. Bei einem größeren Crash sind die vom Markt verschwunden.

Vom Gold und Silber kannst Du Dir aber in Notzeiten etwas kaufen.









Ich rate jedem ab die Bitcoins als Investment für die Zukunft zu sehen.







