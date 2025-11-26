    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    BISON-Studie / Bitcoin für die Rente

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kryptowährungen werden für immer mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge

    Stuttgart (ots) - Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt: 48 Prozent der in
    Kryptowährungen investierten Deutschen nutzen Bitcoin & Co. trotz hoher
    Volatilität für die langfristige Vermögensbildung. Insbesondere Millennials
    treiben den Wandel voran.

    Die Deutschen sorgen sich um ihre Rente und suchen offenbar nach renditestarken
    Alternativen zu klassischen Vorsorgeprodukten. Eine aktuelle, repräsentative
    Studie im Auftrag von BISON, der Krypto-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart,
    zeigt: Kryptowährungen entwickeln sich vom spekulativen "Zockerinstrument" zur
    langfristigen Anlageform. Auch wenn der Markt - wie aktuell - immer wieder
    Rückschläge erlebt, konnte Bitcoin über die Jahre hinweg einen deutlichen
    Wertzuwachs verzeichnen. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Währungen bei
    der Altersvorsorge der Deutschen zunehmend an Bedeutung.

    Von der Spekulation zur strategischen Vermögensplanung

    Obwohl Kryptowährungen der Ruf kurzfristiger Spekulationsobjekte mit hoher
    Volatilität vorauseilt, zeichnet die Studie ein überraschend anderes Bild:
    Beinahe jeder zweite in Bitcoin & Co. investierte Befragte (48 %) gab an, dass
    er Krypto als langfristige Anlage, vor allem zur Altersvorsorge, nutze. Zum
    Vergleich: Nur 37 Prozent der Befragten setzen auf kurzfristiges Trading.

    Besonders bemerkenswert: Die Mehrheit der Krypto-Investoren verfolgt parallel
    ein ausgesprochen konservatives Vorsorge-Verhalten: Etwa zwei von drei Personen
    (62 %) priorisieren Sicherheit vor reinen Gewinnchancen (34 %) bei der
    Altersvorsorge.

    Millennials führen den Wandel an

    Während bei jungen Investoren zwischen 18 und 29 Jahren die kurzfristige Anlage
    (39 %) leicht vor der langfristigen Nutzung (38 %) liegt, kippt dieses
    Verhältnis ab der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen klar zugunsten der
    Altersvorsorge. Frei nach dem Motto "HODL für die Rente" wird langfristig in
    Kryptowährungen investiert (der in der Krypto-Community etablierte Begriff HODL
    steht für "Hold On for Dear Life"):

    Bei den 30- bis 39-Jährigen setzt fast jeder Zweite (47 %) auf langfristige
    Anlage, während nur noch ein Drittel (34 %) kurzfristig tradet. In der
    Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen investieren 50 Prozent langfristig, bei den
    50- bis 59-Jährigen sind es 69 Prozent und auch bei den 60- bis 70-Jährigen
    dominiert mit 66 Prozent klar die langfristige Anlagestrategie.

    Die am stärksten in Krypto investierte Altersgruppe sind die Millennials in
    ihren Dreißigern: 27 Prozent dieser Altersgruppe haben neben klassischen
    Anlageformen wie Spar- und Festgeldanlagen (56 %), Investmentfonds und ETFs (33
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BISON-Studie / Bitcoin für die Rente Kryptowährungen werden für immer mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt: 48 Prozent der in Kryptowährungen investierten Deutschen nutzen Bitcoin & Co. trotz hoher Volatilität für die langfristige Vermögensbildung. Insbesondere Millennials treiben den Wandel voran. Die Deutschen …