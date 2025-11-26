    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Fraport auf 'Outperform' - Ziel 83 Euro

    • Bernstein Research stuft Fraport auf "Outperform" ein.
    • Kursziel für Fraport liegt bei 83 Euro.
    • Winter-Wachstum bleibt moderat, Trends verbessern sich.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 83 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
