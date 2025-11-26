Bernstein belässt Fraport auf 'Outperform' - Ziel 83 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 71,45 auf Tradegate (26. November 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +6,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,60 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -8,96 %/+26,05 % bedeutet.