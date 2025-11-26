Stärkung der sicherheitskritischen 4G/5G-Netzwerkkonnektivität und -überwachung

Verlässliche Breitbandkonnektivität ist essenziell für Rettungsdienste und Organisationen für den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfe, um die Einsätze zu koordinieren, Echtzeit-Informationen zu teilen und während kritischer Ereignisse den Überblick über die Lage zu behalten.

Wien (IRW-Press/26.11.2025) - * Frequentis und Lyfo schließen eine strategische Partnerschaft, um die Netzwerkkonnektivität für sicherheitskritische Anwendungen voranzutreiben * Die Fähigkeiten der Partner wurden bereits in europäischen Forschungsprojekten unter Beweis gestellt, die einen Entwurf für mobile Hochleistungskommunikation testen * Frequentis' MissionX und Lyfos nahtlose Konnektivität werden raschere Entscheidungen, einen sichereren Betrieb und einen besseren Schutz der Öffentlichkeit ermöglichen

Frequentis, weltweit führender Anbieter sicherheitskritischer Applikationen für Kontrollzentralen,

und Lyfo, ein niederländischer Netzwerktechnologie-Spezialist, gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die Netzwerkkonnektivität über 4G/5G für sicherheitskritische Anwendungen voranzutreiben und mobile Hochleistungskommunikation für Rettungsdienste und Organisationen für den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfe zu ermöglichen.

Frequentis' MissionX ist eine voll integrierte Mission Critical Services (MCX)-Lösung, die sichere, interoperable Sprach-, Daten und Videokommunikation über Multi-Operator-4G/5G-Netze gewährleistet, abgestimmt auf globale 3GPP-Standards. Das Produkt von Lyfo, Lyfo.net, ist spezialisiert auf patentierte Netzwerkauswahltechnologie und ermöglicht es Geräten, sich automatisch mit dem stärksten Mobilnetzwerk zu verbinden, mit erweitertem Monitoring und Priorisierung für einsatzkritische Fälle.

Diese beiden Kompetenzen zusammenzubringen, um an diesem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, wird den Fortschritt und den Beitrag der beiden Partner zu MCX exponentiell steigern. Dies wird in schnelleren Entscheidungen, einem sichereren Betrieb und einem effektiveren Schutz der Öffentlichkeit resultieren.

"Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Lyfo und freuen uns, diese nun weiterzuentwickeln. Die Kombination unserer 3GPP-standardisierten MissionX-Kommunikationslösung mit dem innovativen, patentierten Lyfo-Portfolio bringt einen einzigartigen Mehrwert für alle sicherheitskritischen Organisationen, ganz im Sinne des Frequentis-Leitspruchs ‚For A Safer World'", sagt Manuel Hintermayr, Director Mission Critical Services bei Frequentis.