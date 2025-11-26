    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinland Holding AktievorwärtsNachrichten zu Rheinland Holding
    RheinLand Holding AG erhöht Prognose für Konzernergebnis 2025

    Die RheinLand Holding AG blickt optimistisch auf 2025: Dank positiver Schadenentwicklung und solider Kapitalanlagen wird ein deutlich höheres Konzernergebnis erwartet.

    Foto: adobe.stock.com
    • RheinLand Holding AG passt die Prognose für das Konzernergebnis 2025 an.
    • Im Geschäftsjahr 2025 wird ein deutlich verbessertes Konzernergebnis erwartet.
    • Der Konzernjahresüberschuss vor Steuern wird auf mindestens 11 Mio. Euro geschätzt.
    • Die positive Schadenentwicklung im Geschäftsbereich Komposit trägt zur Prognoseverbesserung bei.
    • Leicht verbesserte Kapitalanlageergebnisse unterstützen die positive Entwicklung.
    • Die Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

     

     

     


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


