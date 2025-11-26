    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinland Holding AktievorwärtsNachrichten zu Rheinland Holding
    RheinLand Holding AG (Rheinland Holding) senkt Prognose für Konzernergebnis 2025

    Die RheinLand Holding AG blickt optimistisch auf 2025: Dank positiver Schadenentwicklung und solider Kapitalanlagen wird ein deutlich höheres Konzernergebnis erwartet.

    Foto: adobe.stock.com
    • RheinLand Holding AG passt die Prognose für das Konzernergebnis 2025 an.
    • Im Geschäftsjahr 2025 wird ein deutlich verbessertes Konzernergebnis erwartet.
    • Der Konzernjahresüberschuss vor Steuern wird auf mindestens 11 Mio. Euro geschätzt.
    • Die positive Schadenentwicklung im Geschäftsbereich Komposit trägt zur Prognoseverbesserung bei.
    • Leicht verbesserte Kapitalanlageergebnisse unterstützen die positive Entwicklung.
    • Die Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
