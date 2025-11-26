RheinLand Holding AG (Rheinland Holding) senkt Prognose für Konzernergebnis 2025
Die RheinLand Holding AG blickt optimistisch auf 2025: Dank positiver Schadenentwicklung und solider Kapitalanlagen wird ein deutlich höheres Konzernergebnis erwartet.
- RheinLand Holding AG passt die Prognose für das Konzernergebnis 2025 an.
- Im Geschäftsjahr 2025 wird ein deutlich verbessertes Konzernergebnis erwartet.
- Der Konzernjahresüberschuss vor Steuern wird auf mindestens 11 Mio. Euro geschätzt.
- Die positive Schadenentwicklung im Geschäftsbereich Komposit trägt zur Prognoseverbesserung bei.
- Leicht verbesserte Kapitalanlageergebnisse unterstützen die positive Entwicklung.
- Die Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
