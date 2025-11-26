PUMA - Aktie schießt in die Höhe +5,09 % - 26.11.2025

Mit einer Performance von +5,09 % konnte die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,710€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten Verluste von -25,79 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -64,11 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,89 % 1 Monat -27,68 % 3 Monate -25,79 % 1 Jahr -64,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PUMA Aktie, die als stark unterbewertet gilt, insbesondere im Vergleich zu Adidas. Anleger sehen Schnäppchenkurse und kaufen nach, während Bedenken über die finanzielle Lage des Unternehmens bestehen, da es rote Zahlen schreibt und im hochpreisigen Segment verliert. Die Möglichkeit einer Übernahme wird als unrealistisch eingeschätzt, und aggressive Leerverkäufe verstärken die negative Marktstimmung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd.EUR € wert.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.