Rückruf, Absturz, Rekordeinbruch: Li Auto enttäuscht, Aktie fällt weiter!

Der Nettoverlust im dritten Quartal betrug 88,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Nettogewinn von 396,4 Millionen US-Dollar erwirtschaftet wurde. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Mittwoch war Li Auto einer der wenigen profitablen Elektrofahrzeughersteller in China.

Li Auto hat am Mittwoch eine Gewinnprognose für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Wie das Unternehmen bekannt gab, werden für dieses Quartal zwischen 100.000 und 110.000 Fahrzeugauslieferungen, was einem Rückgang von 30,7 bis 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, erwartet. Die Prognosen für das vierte Quartal blieben damit hinter den Erwartungen zurück. Der Gesamtumsatz soll zwischen 3,7 Milliarden und 4,1 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Rückgang von 34,2 bis 40,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit verfehlt das Unternehmen die Analystenschätzungen von 5,23 Milliarden US-Dollar recht deutlich. Für Li Auto , das einst zu den erfolgreichsten chinesischen Automobilherstellern zählte, ist dies ein herber Rückschlag.

Die bereits erwähnten prognostizierten Fahrzeugauslieferungen (100.000 bis 110.000) blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Schätzung von 135.633 Einheiten wurde klar verfehlt. Der enttäuschende Ausblick folgt auf ein schwieriges drittes Quartal, in dem die Einnahmen um 36 Prozent auf 3,86 Milliarden US-Dollar sanken und den stärksten Rückgang seit dem Börsengang im Jahr 2020 darstellte.

Das Unternehmen verzeichnete in diesem Jahr schwächere Absatzzahlen, da die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen nachließ. Auch zahlreiche neue Modelleinführungen der Konkurrenz haben den Marktanteil des Unternehmens geschmälert. Mit 93.211 Fahrzeugen lieferte Li Auto 39 Prozent weniger Vehikel als im Vorjahr aus.

Außerdem sah sich das Unternehmen mit Lieferengpässen und Kosten im Zusammenhang mit dem Rückruf von über 11.000 Fahrzeugen des Mega-Modells konfrontiert und musste sich gleichzeitig einem verschärften Wettbewerb auf dem Markt stellen, wie Finanzvorstand Tie Li in einer Mitteilung erklärte. Der Rückruf kam unerwartet und folgte auf einen Vorfall, bei dem eines der Fahrzeuge in Brand geriet.

Investoren blicken pessimistisch auf das Unternehmen, da es im Bereich der Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite einem zunehmendem Wettbewerb durch lokale Konkurrenten ausgesetzt ist. Die in Hongkong notierten Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 32 Prozent gefallen und haben seit ihrem Höchststand im August 2023 mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Die Ergebnisse von Li Auto spiegeln ähnlich enttäuschende Prognosen von anderen Autobauern wie Nio und Xpeng wider und deuten auf ein schwieriges letztes Quartal für Chinas Elektroautoindustrie hin.



Die Aktie von Li Auto ist am Mittwoch knapp einen Prozent im Minus und wird mit 7,82 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Li Auto (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 16,15EUR auf Tradegate (26. November 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.