    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLi Auto (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Li Auto (A) (A)

    Stärkster Rückgang seit 2020

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückruf, Absturz, Rekordeinbruch: Li Auto enttäuscht, Aktie fällt weiter!

    Li Auto hat seine Bücher geöffnet und die Erwartungen aufgrund von weniger Auslieferungen und sinkenden Umsätzen klar verfehlt. Zudem verschärfen Rückrufe und heftige Konkurrenz die Lage, die Aktie schwächelt.

    Stärkster Rückgang seit 2020 - Rückruf, Absturz, Rekordeinbruch: Li Auto enttäuscht, Aktie fällt weiter!
    Foto: Picture Alliance

    Li Auto hat am Mittwoch eine Gewinnprognose für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Wie das Unternehmen bekannt gab, werden für dieses Quartal zwischen 100.000 und 110.000 Fahrzeugauslieferungen, was einem Rückgang von 30,7 bis 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, erwartet. Die Prognosen für das vierte Quartal blieben damit hinter den Erwartungen zurück. Der Gesamtumsatz soll zwischen 3,7 Milliarden und 4,1 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Rückgang von 34,2 bis 40,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit verfehlt das Unternehmen die Analystenschätzungen von 5,23 Milliarden US-Dollar recht deutlich. Für Li Auto, das einst zu den erfolgreichsten chinesischen Automobilherstellern zählte, ist dies ein herber Rückschlag.

    Der Nettoverlust im dritten Quartal betrug 88,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Nettogewinn von 396,4 Millionen US-Dollar erwirtschaftet wurde. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Mittwoch war Li Auto einer der wenigen profitablen Elektrofahrzeughersteller in China.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Li Auto Inc!
    Short
    20,00€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    17,14€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 10,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die bereits erwähnten prognostizierten Fahrzeugauslieferungen (100.000 bis 110.000) blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Schätzung von 135.633 Einheiten wurde klar verfehlt. Der enttäuschende Ausblick folgt auf ein schwieriges drittes Quartal, in dem die Einnahmen um 36 Prozent auf 3,86 Milliarden US-Dollar sanken und den stärksten Rückgang seit dem Börsengang im Jahr 2020 darstellte.

    Das Unternehmen verzeichnete in diesem Jahr schwächere Absatzzahlen, da die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen nachließ. Auch zahlreiche neue Modelleinführungen der Konkurrenz haben den Marktanteil des Unternehmens geschmälert. Mit 93.211 Fahrzeugen lieferte Li Auto 39 Prozent weniger Vehikel als im Vorjahr aus. 

    Li Auto (A) (A)

    +1,89 %
    -3,44 %
    -15,11 %
    -24,26 %
    -27,12 %
    -0,32 %
    -12,98 %
    ISIN:US50202M1027WKN:A2P93Z

    Außerdem sah sich das Unternehmen mit Lieferengpässen und Kosten im Zusammenhang mit dem Rückruf von über 11.000 Fahrzeugen des Mega-Modells konfrontiert und musste sich gleichzeitig einem verschärften Wettbewerb auf dem Markt stellen, wie Finanzvorstand Tie Li in einer Mitteilung erklärte. Der Rückruf kam unerwartet und folgte auf einen Vorfall, bei dem eines der Fahrzeuge in Brand geriet.

    Investoren blicken pessimistisch auf das Unternehmen, da es im Bereich der Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite einem zunehmendem Wettbewerb durch lokale Konkurrenten ausgesetzt ist. Die in Hongkong notierten Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 32 Prozent gefallen und haben seit ihrem Höchststand im August 2023 mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Die Ergebnisse von Li Auto spiegeln ähnlich enttäuschende Prognosen von anderen Autobauern wie Nio und Xpeng wider und deuten auf ein schwieriges letztes Quartal für Chinas Elektroautoindustrie hin.

    Die Aktie von Li Auto ist am Mittwoch knapp einen Prozent im Minus und wird mit 7,82 Euro bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion     

     

    Die Li Auto (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 16,15EUR auf Tradegate (26. November 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stärkster Rückgang seit 2020 Rückruf, Absturz, Rekordeinbruch: Li Auto enttäuscht, Aktie fällt weiter! Li Auto hat seine Bücher geöffnet und die Erwartungen aufgrund von weniger Auslieferungen und sinkenden Umsätzen klar verfehlt. Zudem verschärfen Rückrufe und heftige Konkurrenz die Lage, die Aktie schwächelt.