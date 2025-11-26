    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Eutelsat Communications Aktie kommt unter die Räder - 26.11.2025

    Am 26.11.2025 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um -27,40 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Mit einer Performance von -27,40 % musste die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,0800, mit einem Minus von -27,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Eutelsat Communications Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -30,48 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -31,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +1,87 %.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -31,02 %
    1 Monat -36,86 %
    3 Monate -30,48 %
    1 Jahr -30,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Bezugsrechtsemission von Eutelsat, die den Kurs belasten könnte. Investoren befürchten einen Rückgang bis zum Bezugsrechtspreis von etwa 1,40 Euro und vergleichen die Aktie mit besser aufgestellten Start-ups. Die Emission ist Teil eines größeren Plans zur Stärkung der Finanzstruktur, wobei Aktionäre neue Aktien zu 1,35 Euro erwerben können. Zudem wird die Bedeutung von EU-Investitionen in den Raumfahrtsektor thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 682 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



    RSS-Feed abonnieren

