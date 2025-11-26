Eutelsat Communications Aktie kommt unter die Räder - 26.11.2025

Mit einer Performance von -27,40 % musste die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,0800€, mit einem Minus von -27,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Eutelsat Communications Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -30,48 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -31,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +1,87 %.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -31,02 % 1 Monat -36,86 % 3 Monate -30,48 % 1 Jahr -30,59 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Bezugsrechtsemission von Eutelsat, die den Kurs belasten könnte. Investoren befürchten einen Rückgang bis zum Bezugsrechtspreis von etwa 1,40 Euro und vergleichen die Aktie mit besser aufgestellten Start-ups. Die Emission ist Teil eines größeren Plans zur Stärkung der Finanzstruktur, wobei Aktionäre neue Aktien zu 1,35 Euro erwerben können. Zudem wird die Bedeutung von EU-Investitionen in den Raumfahrtsektor thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Es gibt 682 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.