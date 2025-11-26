    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield - Aktie verliert deutlich -6,49 % - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die DroneShield Aktie bisher Verluste von -6,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -6,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +21,54 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei DroneShield, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -36,59 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +11,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +183,01 % erlebt.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,92 %
    1 Monat -52,62 %
    3 Monate -36,59 %
    1 Jahr +183,01 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in Australien gestiegen ist, während in Deutschland ein Disagio besteht. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Volatilität und der Notwendigkeit eines neuen Deals, um den Kurs zu steigern. Die Marktreaktionen sind unterschiedlich: Euphorie in Deutschland und Skepsis in Australien aufgrund von Insiderverkäufen und Führungsproblemen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 910 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    DroneShield

    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



    Verfasst von Markt Bote
