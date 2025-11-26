DeFi Technologies Aktie auf Höhenflug - 26.11.2025

Obwohl sich die DeFi Technologies Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -46,17 % hinnehmen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DeFi Technologies Aktie. Mit einer Performance von +9,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DeFi Technologies Aktie. Nach einem Plus von +11,00 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,0980€, mit einem Plus von +9,91 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +6,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -61,45 % verloren.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,64 % 1 Monat -44,52 % 3 Monate -46,17 % 1 Jahr -56,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie, wobei viele Teilnehmer optimistisch sind und ein starkes Wachstum erwarten. Trotz aktueller Verluste wird das langfristige Potenzial betont. Die relative Stärke der Aktie gegenüber Bitcoin wird als positiv wahrgenommen, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Zudem wird die Marktstimmung und das Handelsvolumen als entscheidend für zukünftige Entwicklungen angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 411,35 Mio. € wert.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

