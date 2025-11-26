    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies

    Besonders beachtet!

    DeFi Technologies Aktie auf Höhenflug - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die DeFi Technologies Aktie bisher um +9,91 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DeFi Technologies Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    DeFi Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die DeFi Technologies Aktie. Mit einer Performance von +9,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DeFi Technologies Aktie. Nach einem Plus von +11,00 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,0980, mit einem Plus von +9,91 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die DeFi Technologies Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -46,17 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +6,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -61,45 % verloren.

    DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,64 %
    1 Monat -44,52 %
    3 Monate -46,17 %
    1 Jahr -56,29 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie, wobei viele Teilnehmer optimistisch sind und ein starkes Wachstum erwarten. Trotz aktueller Verluste wird das langfristige Potenzial betont. Die relative Stärke der Aktie gegenüber Bitcoin wird als positiv wahrgenommen, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Zudem wird die Marktstimmung und das Handelsvolumen als entscheidend für zukünftige Entwicklungen angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

    Informationen zur DeFi Technologies Aktie

    Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 411,35 Mio. € wert.

    DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DeFi Technologies

    ISIN:CA2449161025WKN:A3EQD5



