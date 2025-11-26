Deutsche trauen KI keine Anlageberatung zu - persönlicher Rat bleibt erste Wahl (FOTO)
- Bundesbürger schwanken zwischen Skepsis und Offenheit bei digitalen
Bankgeschäften
- Dreiviertel der Deutschen vertraut bei der Geldanlage einem Menschen noch mehr
als der KI
- Zwei Drittel zahlen an der Ladenkasse kontaktlos oder mobil
Grundsätzlich stehen die Bundesbürger digitalen Finanzgeschäften aufgeschlossen
gegenüber: 40 Prozent wollen künftig sogar noch mehr Online-Angebote nutzen.
Zwei von drei Befragten bezahlen mittlerweile kontaktlos mit Bank- und
Kreditkarte oder mobil mit Smartphone und Smartwatch. Auch beim Onlinebanking
gehört der schnelle Blick aufs Konto für jeden Zweiten zur Routine. Neue
Technologien brauchen dagegen ihre Zeit, bis sie angenommen werden. So spielt
künstliche Intelligenz (KI) bei der Geldanlage für die Mehrheit der Bundesbürger
noch keine Rolle: 77 Prozent vertrauen der Beratung durch KI weniger als der
Beratung durch einen Mitarbeitenden in der Bank. Das sind Ergebnisse der
repräsentativen "Postbank Digitalstudie 2025".
Nur rund ein Drittel der Befragten kann sich vorstellen, KI künftig für
Finanzangelegenheiten zu nutzen - vor allem bei einfacheren Themen wie Fragen zu
Girokonten (79 Prozent), Sparkonten oder Tagesgeld (74 Prozent) und
Ratenkrediten (70 Prozent). Dagegen halten drei von vier Befragten die
Technologie noch nicht für ausgereift genug für eine Beratung zur Geldanlage.
"Viele Kundinnen und Kunden können sich KI bei alltäglichen Bankgeschäften
vorstellen, aber wenn es um die Geldanlage geht, zählt weiterhin der persönliche
Austausch. Das zeigt: Bei sensiblen Entscheidungen fehlt - noch - das Vertrauen
in die neue Technologie. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Branche", sagt
Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb der Postbank.
Sprachassistenten spielen (fast) keine Rolle
Ähnlich reserviert sind die Bundesbürger bei der Nutzung von Sprachassistenten
für Bankgeschäfte. Obwohl zum Beispiel Amazon Alexa und Google Assistant im
Alltag weit verbreitet sind, spielen sie beim Banking kaum eine Rolle. Nur zwölf
Prozent der Befragten nutzen sie für Überweisungen. Ein Drittel lehnt die
Nutzung aus Datenschutz- oder Sicherheitsgründen ab, ein weiteres Drittel sieht
darin keinen Nutzen. Grund für die Besorgnis: 76 Prozent der Umfrageteilnehmer
befürchten, dass ihre per Sprache erfassten Daten möglicherweise an Dritte
weitergegeben werden.
Karte und Smartphone haben sich an der Ladenkasse durchgesetzt
Das kontaktlose oder mobile Bezahlen ist dagegen im Alltag angekommen. Bereits
65 Prozent der Deutschen zahlen an der Ladenkasse bargeldlos, der Anteil ist
seit 2023 nahezu konstant. Bezahlt wird vor allem kontaktlos mit der Bank- oder
Kreditkarte (59 Prozent), seltener mobil mit dem Smartphone oder der Smartwatch
(35 Prozent). Vor allem junge Menschen treiben den Trend: In der Gruppe der 18-
bis 39-Jährigen bezahlen knapp acht von zehn Deutschen kontaktlos oder mobil.
Auch Kunden von Direktbanken (73 Prozent) und Ökobanken (77 Prozent) greifen
häufiger zu diesen Zahlungsmethoden.
Wer mit Bargeld zahlt, nennt dafür auch Sicherheitsbedenken, zum Beispiel Angst
vor Datenmissbrauch sowie Diebstahl des Geräts oder der Bank-/Kreditkarte.
"Bargeldloses Bezahlen ist für viele zwar Alltag, doch das Tempo ist
unterschiedlich. Wo Sicherheitsbedenken noch immer überwiegen, müssen wir
zeigen, dass kontaktloses und mobiles Bezahlen sicher, einfach und bequem ist",
sagt Thomas Brosch.
Hintergrundinformationen zur Postbank Digitalstudie 2025
Für die "Postbank Digitalstudie 2025 - Die digitalen Deutschen" wurden zwischen
Mai und Juni dieses Jahres 3.050 Einwohnerinnen und Einwohner befragt. Die
Postbank untersucht mit der Studie im elften Jahr in Folge, welche Entwicklungen
sich in verschiedenen Lebensbereichen in Bezug auf Digitalisierung allgemein und
insbesondere zu Finanzthemen abzeichnen. Um eine bevölkerungsrepräsentative
Struktur abzubilden, erfolgte eine Gewichtung der Stichprobe nach Bundesland
(Proportionalisierung), Alter und Geschlecht. Als Referenzdatei wurde der Zensus
2022 des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind auf
ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch
Rundungsdifferenzen erklären.
