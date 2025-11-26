    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    Deutsche trauen KI keine Anlageberatung zu - persönlicher Rat bleibt erste Wahl (FOTO)

    Bonn (ots) -

    - Bundesbürger schwanken zwischen Skepsis und Offenheit bei digitalen
    Bankgeschäften
    - Dreiviertel der Deutschen vertraut bei der Geldanlage einem Menschen noch mehr
    als der KI
    - Zwei Drittel zahlen an der Ladenkasse kontaktlos oder mobil

    Grundsätzlich stehen die Bundesbürger digitalen Finanzgeschäften aufgeschlossen
    gegenüber: 40 Prozent wollen künftig sogar noch mehr Online-Angebote nutzen.
    Zwei von drei Befragten bezahlen mittlerweile kontaktlos mit Bank- und
    Kreditkarte oder mobil mit Smartphone und Smartwatch. Auch beim Onlinebanking
    gehört der schnelle Blick aufs Konto für jeden Zweiten zur Routine. Neue
    Technologien brauchen dagegen ihre Zeit, bis sie angenommen werden. So spielt
    künstliche Intelligenz (KI) bei der Geldanlage für die Mehrheit der Bundesbürger
    noch keine Rolle: 77 Prozent vertrauen der Beratung durch KI weniger als der
    Beratung durch einen Mitarbeitenden in der Bank. Das sind Ergebnisse der
    repräsentativen "Postbank Digitalstudie 2025".

    Nur rund ein Drittel der Befragten kann sich vorstellen, KI künftig für
    Finanzangelegenheiten zu nutzen - vor allem bei einfacheren Themen wie Fragen zu
    Girokonten (79 Prozent), Sparkonten oder Tagesgeld (74 Prozent) und
    Ratenkrediten (70 Prozent). Dagegen halten drei von vier Befragten die
    Technologie noch nicht für ausgereift genug für eine Beratung zur Geldanlage.
    "Viele Kundinnen und Kunden können sich KI bei alltäglichen Bankgeschäften
    vorstellen, aber wenn es um die Geldanlage geht, zählt weiterhin der persönliche
    Austausch. Das zeigt: Bei sensiblen Entscheidungen fehlt - noch - das Vertrauen
    in die neue Technologie. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Branche", sagt
    Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb der Postbank.

    Sprachassistenten spielen (fast) keine Rolle

    Ähnlich reserviert sind die Bundesbürger bei der Nutzung von Sprachassistenten
    für Bankgeschäfte. Obwohl zum Beispiel Amazon Alexa und Google Assistant im
    Alltag weit verbreitet sind, spielen sie beim Banking kaum eine Rolle. Nur zwölf
    Prozent der Befragten nutzen sie für Überweisungen. Ein Drittel lehnt die
    Nutzung aus Datenschutz- oder Sicherheitsgründen ab, ein weiteres Drittel sieht
    darin keinen Nutzen. Grund für die Besorgnis: 76 Prozent der Umfrageteilnehmer
    befürchten, dass ihre per Sprache erfassten Daten möglicherweise an Dritte
    weitergegeben werden.

    Karte und Smartphone haben sich an der Ladenkasse durchgesetzt

    Das kontaktlose oder mobile Bezahlen ist dagegen im Alltag angekommen. Bereits
    65 Prozent der Deutschen zahlen an der Ladenkasse bargeldlos, der Anteil ist
    seit 2023 nahezu konstant. Bezahlt wird vor allem kontaktlos mit der Bank- oder
    Kreditkarte (59 Prozent), seltener mobil mit dem Smartphone oder der Smartwatch
    (35 Prozent). Vor allem junge Menschen treiben den Trend: In der Gruppe der 18-
    bis 39-Jährigen bezahlen knapp acht von zehn Deutschen kontaktlos oder mobil.
    Auch Kunden von Direktbanken (73 Prozent) und Ökobanken (77 Prozent) greifen
    häufiger zu diesen Zahlungsmethoden.

    Wer mit Bargeld zahlt, nennt dafür auch Sicherheitsbedenken, zum Beispiel Angst
    vor Datenmissbrauch sowie Diebstahl des Geräts oder der Bank-/Kreditkarte.
    "Bargeldloses Bezahlen ist für viele zwar Alltag, doch das Tempo ist
    unterschiedlich. Wo Sicherheitsbedenken noch immer überwiegen, müssen wir
    zeigen, dass kontaktloses und mobiles Bezahlen sicher, einfach und bequem ist",
    sagt Thomas Brosch.

    Hintergrundinformationen zur Postbank Digitalstudie 2025

    Für die "Postbank Digitalstudie 2025 - Die digitalen Deutschen" wurden zwischen
    Mai und Juni dieses Jahres 3.050 Einwohnerinnen und Einwohner befragt. Die
    Postbank untersucht mit der Studie im elften Jahr in Folge, welche Entwicklungen
    sich in verschiedenen Lebensbereichen in Bezug auf Digitalisierung allgemein und
    insbesondere zu Finanzthemen abzeichnen. Um eine bevölkerungsrepräsentative
    Struktur abzubilden, erfolgte eine Gewichtung der Stichprobe nach Bundesland
    (Proportionalisierung), Alter und Geschlecht. Als Referenzdatei wurde der Zensus
    2022 des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind auf
    ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch
    Rundungsdifferenzen erklären.

