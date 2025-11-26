Deutsche trauen KI keine Anlageberatung zu - persönlicher Rat bleibt erste Wahl (FOTO)

Die Kapitalrückführung in 2026 gehören noch zum Geschäftsjahr 2025.





Hier gilt auch noch die alte Maxime, dass insgesamt über fünf Jahre 8.000.000.000+ mögliche 3 Milliarden ausgeschüttet werden.





Auf dieser Basis war eine 50-prozentige Steigerung der Dividende und der Aktienrückläufer geplant





Dividende im Mai 2026 beträgt also ein Euro und die Aktien Rückkäufe in 2026 müssten weitere 1,5 Milliarden betragen