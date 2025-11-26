Kununu zeichnet XXXLutz erneut als "Top Company 2026" aus (FOTO)
Würzburg (ots) -
- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl zählen damit zum erlesenen Kreis von nur
fünf Prozent der Arbeitgeber in Deutschland, die herausragend bewertet worden
sind
- Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Die Auszeichnung bestätigt unseren
Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können."
XXXLutz spielt auch weiterhin in der Champions League der deutschen Arbeitgeber:
Die XXXLutz Möbelhäuser wurden jetzt vom renommierten Bewertungsportal Kununu
erneut als "Top Company 2026" ausgezeichnet. Damit zählt die inhabergeführte
Unternehmensgruppe zum erlesenen Kreis von nur fünf Prozent der Arbeitgeber in
Deutschland, die herausragend bewertetet worden sind. Die Möbelhäuser mit dem
Roten Stuhl behaupten damit ihre Spitzenposition. Mit dem Gütesiegel
unterstreicht Kununu die kontinuierlich hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie die erfolgreiche Arbeitgeberstrategie des
Möbelhandelsunternehmens.
"Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung durch Kununu - vor allem,
weil sie direkt aus dem Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen resultiert",
sagt Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland. "Die Auszeichnung bestätigt
unseren Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können. Unser
Dank gilt dem gesamten Team, das Tag für Tag mit großem Engagement unsere Marke
stärkt, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht - das wurde uns jetzt zum
wiederholten Male bestätigt."
Mit Programmen wie "XXXL Plus" bietet XXXLutz seinen rund 12.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ein modernes und
familienorientiertes Arbeitsumfeld. Ob zusätzliche freie Tage zu besonderen
Anlässen, private Altersvorsorge oder die gezielte Förderung der
Work-Life-Balance, zum Jahresstart 2026 wird "XXXL Plus" um ein eigenes
Gesundheitsprogramm erweitert - das Familienunternehmen denkt
Personalentwicklung umfassend. Hinzu kommt, dass der Spitzenreiter jährlich
insgesamt rund elf Millionen Euro in Fort- und Weiterbildungsangebote investiert
- unter anderem über die eigenen XXXLutz-Akademien.
Die Durchlässigkeit innerhalb der Organisation ist ohnehin bemerkenswert: Mehr
als die Hälfte aller Führungspositionen sind mit internen Talenten besetzt.
XXXLutz bildet aktuell an über 100 Standorten in mehr als 20 Berufsbildern aus
und verfolgt eine konsequente Strategie zur Fachkräftesicherung. Auch 2026
stellt das Unternehmen wieder 1.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung - ein klares
Bekenntnis zur Förderung des Nachwuchses. Die vakanten Stellen sind bereits
unter https://karriere.xxxlutz.de/ ausgeschrieben.
Die XXXLutz Unternehmensgruppe
Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14
europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland
tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57
XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem
Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei
größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem
die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt.
Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen
Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue
Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld
bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die
Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt
haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter
ihren Arbeitsplatz.
Pressekontakt:
E-Mail: mailto:presse@xxxlgroup.com
BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimerstr. 59
97084 Würzburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158011/6166523
OTS: XXXLutz Deutschland
