    Kununu zeichnet XXXLutz erneut als "Top Company 2026" aus (FOTO)

    Würzburg (ots) -

    - Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl zählen damit zum erlesenen Kreis von nur
    fünf Prozent der Arbeitgeber in Deutschland, die herausragend bewertet worden
    sind
    - Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Die Auszeichnung bestätigt unseren
    Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können."

    XXXLutz spielt auch weiterhin in der Champions League der deutschen Arbeitgeber:
    Die XXXLutz Möbelhäuser wurden jetzt vom renommierten Bewertungsportal Kununu
    erneut als "Top Company 2026" ausgezeichnet. Damit zählt die inhabergeführte
    Unternehmensgruppe zum erlesenen Kreis von nur fünf Prozent der Arbeitgeber in
    Deutschland, die herausragend bewertetet worden sind. Die Möbelhäuser mit dem
    Roten Stuhl behaupten damit ihre Spitzenposition. Mit dem Gütesiegel
    unterstreicht Kununu die kontinuierlich hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter sowie die erfolgreiche Arbeitgeberstrategie des
    Möbelhandelsunternehmens.

    "Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung durch Kununu - vor allem,
    weil sie direkt aus dem Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen resultiert",
    sagt Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland. "Die Auszeichnung bestätigt
    unseren Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können. Unser
    Dank gilt dem gesamten Team, das Tag für Tag mit großem Engagement unsere Marke
    stärkt, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht - das wurde uns jetzt zum
    wiederholten Male bestätigt."

    Mit Programmen wie "XXXL Plus" bietet XXXLutz seinen rund 12.000
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ein modernes und
    familienorientiertes Arbeitsumfeld. Ob zusätzliche freie Tage zu besonderen
    Anlässen, private Altersvorsorge oder die gezielte Förderung der
    Work-Life-Balance, zum Jahresstart 2026 wird "XXXL Plus" um ein eigenes
    Gesundheitsprogramm erweitert - das Familienunternehmen denkt
    Personalentwicklung umfassend. Hinzu kommt, dass der Spitzenreiter jährlich
    insgesamt rund elf Millionen Euro in Fort- und Weiterbildungsangebote investiert
    - unter anderem über die eigenen XXXLutz-Akademien.

    Die Durchlässigkeit innerhalb der Organisation ist ohnehin bemerkenswert: Mehr
    als die Hälfte aller Führungspositionen sind mit internen Talenten besetzt.
    XXXLutz bildet aktuell an über 100 Standorten in mehr als 20 Berufsbildern aus
    und verfolgt eine konsequente Strategie zur Fachkräftesicherung. Auch 2026
    stellt das Unternehmen wieder 1.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung - ein klares
    Bekenntnis zur Förderung des Nachwuchses. Die vakanten Stellen sind bereits
    unter https://karriere.xxxlutz.de/ ausgeschrieben.

    Die XXXLutz Unternehmensgruppe

    Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14
    europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland
    tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57
    XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem
    Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei
    größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem
    die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt.
    Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen
    Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue
    Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld
    bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die
    Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt
    haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter
    ihren Arbeitsplatz.

    Pressekontakt:

    E-Mail: mailto:presse@xxxlgroup.com

    BDSK Handels GmbH & Co. KG
    Mergentheimerstr. 59
    97084 Würzburg

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158011/6166523
    OTS: XXXLutz Deutschland




    Verfasst von news aktuell
