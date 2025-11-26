Kununu zeichnet XXXLutz erneut als "Top Company 2026" aus (FOTO)

Würzburg (ots) -



- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl zählen damit zum erlesenen Kreis von nur

fünf Prozent der Arbeitgeber in Deutschland, die herausragend bewertet worden

sind

- Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Die Auszeichnung bestätigt unseren

Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können."



XXXLutz spielt auch weiterhin in der Champions League der deutschen Arbeitgeber:

Die XXXLutz Möbelhäuser wurden jetzt vom renommierten Bewertungsportal Kununu

erneut als "Top Company 2026" ausgezeichnet. Damit zählt die inhabergeführte

Unternehmensgruppe zum erlesenen Kreis von nur fünf Prozent der Arbeitgeber in

Deutschland, die herausragend bewertetet worden sind. Die Möbelhäuser mit dem

Roten Stuhl behaupten damit ihre Spitzenposition. Mit dem Gütesiegel

unterstreicht Kununu die kontinuierlich hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sowie die erfolgreiche Arbeitgeberstrategie des

Möbelhandelsunternehmens.





"Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung durch Kununu - vor allem,

weil sie direkt aus dem Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen resultiert",

sagt Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland. "Die Auszeichnung bestätigt

unseren Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können. Unser

Dank gilt dem gesamten Team, das Tag für Tag mit großem Engagement unsere Marke

stärkt, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht - das wurde uns jetzt zum

wiederholten Male bestätigt."



Mit Programmen wie "XXXL Plus" bietet XXXLutz seinen rund 12.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ein modernes und

familienorientiertes Arbeitsumfeld. Ob zusätzliche freie Tage zu besonderen

Anlässen, private Altersvorsorge oder die gezielte Förderung der

Work-Life-Balance, zum Jahresstart 2026 wird "XXXL Plus" um ein eigenes

Gesundheitsprogramm erweitert - das Familienunternehmen denkt

Personalentwicklung umfassend. Hinzu kommt, dass der Spitzenreiter jährlich

insgesamt rund elf Millionen Euro in Fort- und Weiterbildungsangebote investiert

- unter anderem über die eigenen XXXLutz-Akademien.



Die Durchlässigkeit innerhalb der Organisation ist ohnehin bemerkenswert: Mehr

als die Hälfte aller Führungspositionen sind mit internen Talenten besetzt.

XXXLutz bildet aktuell an über 100 Standorten in mehr als 20 Berufsbildern aus

und verfolgt eine konsequente Strategie zur Fachkräftesicherung. Auch 2026

stellt das Unternehmen wieder 1.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung - ein klares

Bekenntnis zur Förderung des Nachwuchses. Die vakanten Stellen sind bereits

unter https://karriere.xxxlutz.de/ ausgeschrieben.



Die XXXLutz Unternehmensgruppe



Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14

europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland

tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57

XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem

Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei

größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem

die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt.

Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen

Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue

Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld

bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die

Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt

haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter

ihren Arbeitsplatz.



