    Nutanix Registered (A) Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 26.11.2025

    Am 26.11.2025 ist die Nutanix Registered (A) Aktie, bisher, um -16,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nutanix Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nutanix ist ein führender Anbieter von hyperkonvergenter Infrastruktursoftware, die IT-Infrastrukturen vereinfacht. Es konkurriert mit Unternehmen wie VMware und Dell, bietet jedoch eine benutzerfreundliche Plattform mit starker Multi-Cloud-Integration.

    Nutanix Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nutanix Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -16,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Nutanix Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nutanix Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,35 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Nutanix Registered (A) Aktie damit um -23,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,29 %. Im Jahr 2025 gab es für Nutanix Registered (A) bisher ein Minus von -28,95 %.

    Nutanix Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,38 %
    1 Monat -30,29 %
    3 Monate -27,35 %
    1 Jahr -38,52 %

    Informationen zur Nutanix Registered (A) Aktie

    Es gibt 271 Mio. Nutanix Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,46 Mrd. € wert.

    Nutanix Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nutanix Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nutanix Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


