Nutanix Registered (A) Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 26.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nutanix Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -16,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Nutanix Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nutanix ist ein führender Anbieter von hyperkonvergenter Infrastruktursoftware, die IT-Infrastrukturen vereinfacht. Es konkurriert mit Unternehmen wie VMware und Dell, bietet jedoch eine benutzerfreundliche Plattform mit starker Multi-Cloud-Integration.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nutanix Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,35 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nutanix Registered (A) Aktie damit um -23,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,29 %. Im Jahr 2025 gab es für Nutanix Registered (A) bisher ein Minus von -28,95 %.

Nutanix Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,38 % 1 Monat -30,29 % 3 Monate -27,35 % 1 Jahr -38,52 %

Informationen zur Nutanix Registered (A) Aktie

Es gibt 271 Mio. Nutanix Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,46 Mrd. € wert.

Nutanix Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

