Dell überzeugt mit Gewinnziel und HP nicht

Bei Dell könnte der Gewinn je Aktie in diesem Jahr im günstigsten Fall um fast 8 Prozent höher ausfallen als ursprünglich vom Unternehmen avisiert. Grund hierfür sei vor allem die große Nachfrage nach Servern für den Einsatz für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Michael Ng von Goldman Sachs. Hier habe sich der Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal auf 12,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorquartal.

NEW YORK (dpa-AFX) - Unterschiedliche Wege dürften am Mittwoch die Kurse der beiden Hardware-Hersteller Dell und HP Inc an der New Yorker Börse einschlagen. Während ein höheres Gewinnziel von Dell für dieses Jahr den Aktienkurs im vorbörslichen Handel antrieb, drückten unerwartet hohe Kosten für Halbleiter im abgelaufenen Quartal die Aktien von HP. Diese sackten zuletzt um 5 Prozent ab, während Dell um fast 5 Prozent stiegen.

Bei HP hingegen dürfte der Gewinn je Aktie 2026 im ungünstigsten Szenario des Unternehmens um gut 14 Prozent unter der aktuellen Konsensschätzung liegen. Im besten Fall bleibt die Kennziffer noch immer um mehr als 5 Prozent hinter der Markterwartung zurück. Goldman-Experte Ng führt dies auf höhere Ausgaben für Memory-Speicherchips im Konzernsegment Personal Systems zurück. Das sind Desktop-PC, Notebooks, Workstations und mobile Endgeräte.

Beide Unternehmen zählen längst nicht mehr zu den großen Playern in der globalen Tech-Welt. Dell bringt es auf eine Marktkapitalisierung von gut 85 Milliarden US-Dollar, HP Inc sind an der Börse nur gut ein Viertel dessen wert./bek/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie




