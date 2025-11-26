Neometals unterzeichnet exklusive Option zur Bewertung von US-Solen mit kritischen Mineralien

- Neometals Ltd. und sein Partner Omaha Value Inc. haben mit American Helium LLC und Ascent Resources PLC ein Exklusivitäts- und Optionsabkommen unterzeichnet, um Zugangs- und Nutzungsrechte für stillgelegte Öl- und Gasbohrlöcher, Pachten und geologische Daten im Paradox-Becken im US-Bundesstaat Utah zu erwerben.

- Die geplanten Zugangs- und Nutzungsrechte ermöglichen es Neometals und Omaha Value, Lithium, Kaliumchlorid (Kalium) und damit in Zusammenhang stehende Produkte in der Sole zu erkunden und möglicherweise zu fördern und zu produzieren.

- Das Abkommen gewährt Neometals und Omaha Value einen 60-tägigen Exklusivitätszeitraum, um eine Kaufprüfung durchzuführen und eine endgültige Zugangs- und Nutzungslizenz auszuverhandeln.

- Durch die Nutzung der bestehenden Bohrlöcher sollen die Kosten für die Exploration und die Bewertung des 47.000 Acres großen Landbesitzes von Omaha Value im Paradox-Becken erheblich gesenkt und der Prozess deutlich beschleunigt werden.

26. November 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT) („Neometals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Neometals Energy Pty. Ltd. (Neometals Energy) zusammen mit seinem US-Partner Omaha Value Inc. (Omaha Value) ein Exklusivitäts- und Optionsabkommen mit American Helium LLC, einem US-amerikanischen Privatunternehmen mit Gas- und Heliumbeteiligungen (American Helium), und Ascent Resources PLC (LSE: AST), einem unabhängigen Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen (Ascent), unterzeichnet hat, das Neometals Energy eine Option auf die Sicherung der Zugangs- und Nutzungsrechte für ein Portfolio an historischen Öl- und Gasbohrlöchern im Paradox-Becken im US-Bundesstaat Utah gewährt (Optionsabkommen).

Im Rahmen des Optionsabkommens wurde Neometals Energy und Omaha Value ein 60-tägiger Exklusivitätszeitraum (der im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann) gewährt, um eine Kaufprüfung durchzuführen und zu entscheiden, ob sie die Option auf die Unterzeichnung eines endgültigen Zugangs- und Nutzungslizenzabkommens (Zugangs- und Nutzungslizenz) ausüben möchten. Die Zugangs- und Nutzungslizenz würde Neometals Energy und Omaha Value im Fall einer Ausübung Zugang zu den bestehenden Pachten und Bohrlöchern von American Helium und Ascent für Probenahmen und die potenzielle kommerzielle Förderung von Sole von tiefen artesischen Lagerstätten verschaffen. Durch den Zugang zu bestehenden Bohrlöchern möchten Neometals und Omaha Value die chemische Zusammensetzung der Sole in historischen Abschnitten mit dicken Evaporit-(Salz)-Sequenzen und durchlässigem klastischem Gestein bestätigen, das Sole enthält, die reich an kritischen Mineralien (Lithium/Kalium) ist.

Omaha Value ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Omaha, Nebraska, und besitzt über seine Tochtergesellschaft Utah Brine Corporation LLC (UBC) Genehmigungsanträge für Kaliumchloriderkundungen für etwa 47.000 Acres im Lisbon Valley im Paradox-Becken (das „Projekt Utah Brine“). Omaha Value und Neometals setzen die Gespräche hinsichtlich der Kommerzialisierung von Solen in Utah, die kritische Mineralien enthalten, fort. Utah wurde kürzlich vom Fraser Institute in puncto Attraktivität für Bergbauinvestitionen vor Westaustralien gereiht.

Kaliumchlorid wurde vom US-Innenministerium in den Entwurf der Liste kritischer Mineralien 2025 (die auch Lithium umfasst) aufgenommen, wodurch qualifizierte Projekte von einer beschleunigten Genehmigung und dem Zugang zu erheblichen Bundesmitteln profitieren können.

American Helium und Ascent Resources besitzen bedeutsame Öl- und Gaspachten (abgedecktes Gebiet) in Utah, die vom US Bureau of Land Management (BLM) und der Utah School and Institutional Trust Lands Administration (SITLA) verwaltet werden und sich neben der Erdgasverarbeitungsanlage Lisbon Valley befinden.

Vergütung und wesentliche Bedingungen – Optionsabkommen

Eine Exklusivitätsgebühr in Höhe von insgesamt 50.000 USD (Anteil von 25.500 USD für Neometals Energy) ist innerhalb von fünf Werktagen nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens zu bezahlen. Während des Exklusivitätszeitraums gelten für American Helium und Ascent die üblichen Beschränkungen hinsichtlich No-Shop, No-Talk und No-Due-Diligence. American Helium und Ascent müssen außerdem alle Pachten, Konzessionen und Betriebsgenehmigungen in gutem Zustand halten und alle behördlichen Mitteilungen an Neometals Energy weiterleiten.

Die Parteien haben mit der Ausarbeitung der endgültigen Zugangs- und Nutzungslizenz begonnen, die auf Treu und Glauben und zu Bedingungen finalisiert werden muss, die nicht wesentlich von den folgenden indikativen wesentlichen Geschäftsbedingungen und anderen üblichen Bedingungen für ein Abkommen dieser Art abweichen.

Indikative wesentliche Geschäftsbedingungen – Zugangs- und Nutzungslizenz

Posten Bedingung Genehmigungsgebühr 1.900.000 USD, zahlbar von Neometals und Omaha Value an jenem Tag, an dem die zuständigen Behörden Genehmigungen für die exklusive Förderung von Sole innerhalb des abgedeckten Gebiets[i] in einem Umfang und zu Bedingungen erteilt haben, die für Neometals Energy und Omaha Value (nach ihrem alleinigen Ermessen) zufriedenstellend sind. Der Betrag von 1.900.000 USD wird jedoch proportional angepasst, um eine etwaige Verringerung der Anzahl der an diesem Tag verfügbaren Bohrlöcher gegenüber dem Datum der Zugangs- und Nutzungslizenz widerzuspiegeln. Jährliche Gebühr 200.000 USD, zahlbar im Nachhinein am Ende eines jeden Zwölf-Monats-Zeitraums nach dem Datum der Zugangs- und Nutzungslizenz während der Laufzeit der Lizenz. Lizenz Eine exklusive Lizenz – hinsichtlich der entsprechenden Landrechte und Assets von American Helium und Ascent – für - den Zugang zu und die Befahrung der Landrechte und Öl- und Gaspachten von American Helium und Ascent innerhalb des abgedeckten Gebiets; - die Nutzung von etwaigen Abkommen oder Absprachen mit Landbesitzern;

etwaigen Pachten, Lizenzen, Konzessionen, Genehmigungen, Abkommen oder Absprachen, die die Nutzung von Straßen oder Leitungsrechten ermöglichen und den Zugang zum Land gestatten; - die Nutzung aller Wasserrechte (sowohl Entnahme als auch Wiedereinleitung) oder Infrastruktur zur Durchführung von Explorationen, Probenahmen, Tests und Analysen von Sole in dem von den entsprechenden Pachten abgedeckten Gebiet;

zur Förderung von Sole, sofern möglich;

zur Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser; - die Änderung der Infrastruktur in einem Umfang, der zur Durchführung der oben genannten Aktivitäten erforderlich ist; - den Erhalt des Zugangs zu benachbarten Gebieten, um die oben genannten Aktivitäten durchzuführen und Sole zu Lithium und anderen Produkten zu verarbeiten; - die Errichtung der Infrastruktur, um die oben genannten Aktivitäten durchzuführen. American Helium und Ascent müssen außerdem - die Öl- und Gaspachten und Betriebsgenehmigungen innerhalb des abgedeckten Gebiets sowie die damit in Zusammenhang stehenden Wasserrechte in gutem Zustand halten; - die Öl- und Gaspachten innerhalb des abgedeckten Gebiets sowie die damit in Zusammenhang stehenden Wasserrechte verlängern oder auf andere Weise sicherstellen, dass sie weiterhin gültig bleiben; - Neometals Energy und Omaha Value alle Mitteilungen zur Verfügung stellen, die von einer Behörde erhalten oder an diese übermittelt wurden; - sicherstellen, dass keine Rechte auf den Zugang zu oder die Nutzung von Bohrkonzessionen, Wasserrechten oder der damit in Zusammenhang stehenden Infrastruktur an andere Personen als Neometals Energy oder Omaha Value übertragen oder gewährt werden, die die in diesem Abkommen vorgesehenen Zugangs- und Nutzungsrechte beeinträchtigen oder behindern würden. Royalty (GSR) Brutto-Royalty in Höhe von 2,5 %, die von Neometals Energy und Omaha Value an American Helium und Ascent ab dem Datum des Beginns der kommerziellen Förderung (siehe unten) zu entrichten ist.[ii] Datum des Beginns der kommerziellen Förderung Das Datum, das als erster Tag des ersten Zwölf-Monats-Zeitraums bestätigt wurde, in dem Sole in einem stabilen Betrieb mit einer verifizierten Durchschnittsrate von mindestens 50.000 US-Standardbarrel (bbl) pro Tag gefördert wird. Frist für den Beginn der Förderung Die Zugangs- und Nutzungslizenz erlischt automatisch am siebten Jahrestag des Datums der Unterzeichnung der vollständigen Zugangs- und Nutzungslizenz, wenn weder Neometals Energy noch Omaha Value mit der Gewinnung von Sole in den betreffenden Pachten begonnen haben.

Nächste Schritte

Neometals und Omaha Value werden ihre technische, rechtliche und kommerzielle Kaufprüfung abschließen, die Verhandlungen und den Abschluss der Zugangs- und Nutzungslizenz mit American Helium und Ascent vorantreiben und ihre laufenden Gespräche hinsichtlich der Kommerzialisierung von Solen in Utah, die kritische Mineralien enthalten, fortsetzen. Das Unternehmen wird den Markt gemäß seinen fortlaufenden Offenlegungspflichten über wesentliche Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Keine Verpflichtung / keine Gewährleistung

Das Optionsabkommen verpflichtet keine der Parteien zur Durchführung des geplanten Projekts und gewährleistet auch nicht, dass endgültige Abkommen unterzeichnet werden oder dass das Projekt in die Erschließungs- oder Produktionsphase gebracht wird. Der Fortschritt unterliegt weiterhin dem Abschluss einer zufriedenstellenden Kaufprüfung, dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, dem Abschluss der endgültigen Dokumentation sowie der Sicherung der Finanzierung und der entsprechenden Investitionsgenehmigungen.

Christopher Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

„Neometals kann auf eine lange Geschichte im Lithiumbereich zurückblicken – von der Erschließung eines weltweit bedeutsamen Spodumenprojekts bis hin zur Förderung innovativer Lithiumverarbeitungstechnologien wie dem ELi ProcessTM.

Dieses Abkommen stellt eine aufregende Gelegenheit dar, unser Know-how im nachgelagerten Bereich im Paradox-Becken einzusetzen und die bestehende Infrastruktur an Bohrlöchern, Pipelines und Energieversorgung zu nutzen, um die Bewertung des Lithium- und Kaliumpotenzials in Utah, einem der weltweit führenden Standorte für Bergbauinvestitionen, zu beschleunigen.“

Abbildung 1 - Projektstandort von Utah Brine Corporation

Abbildung 2 - Karte der Konzessionsgebiete und Standorte der Bohrlöcher des Abkommens

Im Namen des Boards von Neometals Ltd.

ENDE

Für weitere Informationen besuchen Sie www.neometals.com.au oder kontaktieren Sie:

Christopher Reed

Managing Director/CEO

Neometals Ltd

Tel.: +61 8 9322 1182

E-Mail info@neometals.com.au

Lucas Robinson

Managing Director

Corporate Storytime

Tel.: +61 408 228 889

E-Mail lucas@corporatestorytime.com

Über Neometals Ltd

Das Ziel von Neometals ist es, durch die nachhaltige Produktion wichtiger und wertvoller Materialien, die für eine sauberere Zukunft unerlässlich sind, einen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio kostengünstiger, nachhaltiger Verarbeitungslösungen für kritische Mineralien parallel zur Exploration und Erschließung eines umweltfreundlichen Bergbaubetriebs im Rahmen seines Goldprojekts Barrambie.

Die vorgelagerten Mineralvorkommen des Unternehmens weisen zwei unterschiedliche Arten der Mineralisierung auf, die Edelmetalle und Industriemineralien enthalten:

- Barrambie Gold (100 % NMT) – historisches Gebiet mit hochgradigen Goldvorkommen im ergiebigen Murchison Gold Belt, das bisher nur in sehr begrenztem Umfang modern erkundet wurde. Das erste Goldexplorationsziel hat das Potenzial für Goldfunde in „Brownfields“ in Camp-Größe aufgezeigt. Ein aktives Explorationsprogramm läuft im Jahr 2025. Barrambie liegt in der Nähe einer Reihe von Verarbeitungsanlagen und Verkehrsinfrastrukturen Dritter.

- Barrambie Titanium and Vanadium (100 % NMT) – Die weltweit zweitgrößte Hartgesteins-Titanlagerstätte befindet sich derzeit in einem Veräußerungsprozess.

Das Portfolio der Unternehmen an in der Entwicklung befindlichen Verarbeitungslösungen umfasst:

- Lithium Chemicals (70% NMT) – Das patentierte ELi Process-Verfahren, an dem Mineral Resources Ltd zu 30 % beteiligt ist, zielt darauf ab, Lithiumhydroxid und -carbonat in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgesteinsrohstoffen zu den niedrigsten Betriebskosten herzustellen. Die Pilotversuche wurden erfolgreich abgeschlossen, und derzeit wird die industrielle Validierung mit Partnern wie Rio Tinto sowie die Kommerzialisierung durch ein Technologie-Lizenzierungsgeschäftsmodell geplant.

- Vanadiumgewinnung (100 % NMT) – Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung („Schlacke“) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil im Rahmen eines Geschäftsmodells für Technologielizenzen. Der Projektfinanzierungsprozess für die erste kommerzielle Anlage ist im Gange (86,1 % NMT).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Siehe „Öl- und Gaspachten von AHL/Ascent“ in Abbildung 2 unten.

[ii] Wenn der Beginn der kommerziellen Förderung nicht innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Erteilung der entsprechenden Federal Fluids Mineral Lease, die die Förderung von Sole im abgedeckten Gebiet erlaubt, erfolgt ist, erhöht sich die Brutto-Royalty ab diesem Datum auf 3,5 %.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Neometals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,96 % und einem Kurs von 0,029EUR auf Tradegate (26. November 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.