Letzte fünf Tage von Black Friday 2025 - Zuverlässige Sauerstoffversorgung für eine sichere Ferienzeit

Während dieses letzten Aktionszeitraums profitieren Kunden von :

BERLIN, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Winter und die Feiertage bringen erhöhte Herausforderungen für die Atemwege mit sich, insbesondere für Personen mit chronischen Erkrankungen wie COPD oder anderen Lungenerkrankungen. Um Familien und Pflegekräfte während der festlichen Zusammenkünfte zu unterstützen, bietet VARON Deutschland in den letzten fünf Tagen des Black Friday 2025 exklusive Angebote für konzentratoren für zuhause und Sauerstoffgeräte tragbare .

● 10 % Rabatt auf alle Sauerstoffkonzentratoren

● 15 % Rabatt bei Bestellungen über 600 €

● 18 % Rabatt bei Bestellungen über 1.000 €

● Zusätzlich 20 € Geschenkkarte für alle Bestellungen bis 29. November

Um sowohl Stabilität zu Hause als auch Mobilität zu gewährleisten, bietet VARON Deutschland ein begrenztes Feiertags-Bundle: Kunden, die den Serene 5 Heim Sauerstoffkonzentrator erwerben, erhalten ein VT-1 Sauerstoffgerät tragbare kostenlos, wobei nur drei Bundles verfügbar sind.

Der Serene 5 gewährleistet leise, kontinuierliche Sauerstoffzufuhr mit benutzerfreundlicher Steuerung und eignet sich ideal für die tägliche Anwendung zu Hause. Das VT-1 Sauerstoffgerät tragbares ist kompakt, batteriebetrieben und speziell für Mobilität konzipiert, sodass die Therapie auch unterwegs nicht unterbrochen wird. So können Nutzer sicher aktiv bleiben und die Feiertage unbeschwert genießen.

Zusätzlich zu den Rabatten empfiehlt VARON Deutschland allen Sauerstoffnutzern, die Feiertagsaktivitäten sorgfältig zu planen. Es ist wichtig, sowohl einen konzentrator für zuhause als auch ein tragbares Sauerstoffgerät zur Verfügung zu haben, um die Therapie auch während Reisen, gesellschaftlicher Zusammenkünfte oder längerer Aktivitäten zuverlässig fortzuführen. Experten raten, den Sauerstoffvorrat zu prüfen, tragbare Geräte vor Ausflügen vollständig aufzuladen und Ersatzgeräte griffbereit zu halten.

Durch die Kombination aus Serene 5 Heim Sauerstoffkonzentrator und VT-1 tragbarem Sauerstoffgerät können Nutzer ihre Therapie ohne Unterbrechung fortsetzen, sicher an Feiertagsaktivitäten teilnehmen und Stress für sich und Pflegepersonen reduzieren. Ein vertrauenswürdiges VARON Sauerstoffgerät sorgt für verlässliche Sauerstoffzufuhr, sodass alle festliche Mahlzeiten, Besuche bei Verwandten und saisonale Aktivitäten mit Sicherheit und Ruhe genossen werden können.

Die letzten Black Friday-Angebote von VARON Deutschland gelten bis zum 30. November oder solange der Vorrat reicht.

Über VARON Deutschland

VARON entwickelt Heim Sauerstoffkonzentratoren und tragbare Sauerstoffgeräte, die für Zuverlässigkeit, Sicherheit und einfache Handhabung konzipiert sind.

Pressekontakt:

VARON Deutschland

Email: support@varoninc.de

Website: https://varoninc.de/

