    Heute im Blickpunkt: Novartis sowie Konjunktur-Updates aus der EU und den USA!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: © 2024 Novartis AG

    Unternehmenstermine

    16:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Investitionen Q3/25
    02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:00 Uhr, Polen: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:30 Uhr, Tschechien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Polen: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 10/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 01.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    02:05JapanJPNRede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:45ItalienITAHCOB Manufacturing PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    13:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    14:00USAUSAFed-Chef Powell spricht
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
    16:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Dhingra spricht
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

