Heute im Blickpunkt: Novartis sowie Konjunktur-Updates aus der EU und den USA!

Unternehmenstermine
16:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Investitionen Q3/25
02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:00 Uhr, Polen: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:30 Uhr, Tschechien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Polen: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 01.12.2025
