    Sommerurlaub gefragt

    Dertour meldet starkes Buchungsplus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dertour verzeichnet 18% Buchungsplus für Sommer 2024.
    • Beliebteste Reiseziele: Türkei, Spanien, Griechenland.
    • Nordamerika und Kanaren leiden unter Buchungsrückgang.
    Sommerurlaub gefragt - Dertour meldet starkes Buchungsplus
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour verzeichnet starke Buchungszahlen für den kommenden Sommer. "Wir sehen in dieser noch frühen Buchungsphase bereits eine starke Nachfrage nach Sommerurlauben über alle Segmente hinweg", sagte Deutschland-Geschäftsführer Boris Raoul bei der Vorstellung des Sommerprogramms in Frankfurt. "Wir sehen aktuell ein Buchungsplus von 18 Prozent." Und das nach einem bereits guten Vorjahr.

    "Die Reisefreude der Deutschen scheint damit ungebrochen", sagte Raoul. Der Ex-Unister-Manager ("Ab-in-den-Urlaub.de") steht seit November an der Spitze von Dertour in Deutschland und Österreich. Mit Abstand beliebtestes Reiseziel ist auch im kommenden Sommer die Türkei mit derzeit elf Prozent Plus bei den Buchungen. Dahinter folgen Spanien, Griechenland, Ägypten - und Tunesien mit fast doppelt so viel Buchungen wie vor einem Jahr. Knapp ein Fünftel der bisher gebuchten Urlaube seien Fernreisen.

    Stabile Buchungen im Winter

    Zufrieden zeigte sich Raoul auch mit der laufenden Wintersaison. Zwar liege die Zahl der Buchungen mit einem Prozent plus nur knapp über dem Vorjahr. Angesichts des starken Zuwachses im vergangenen Winter, als die Gästezahl um 39 Prozent zugelegt hatte, sei das aber mehr als erfreulich. "Dass wir das hohe Buchungsniveau des Vorjahres auch in dieser Wintersaison halten, verdeutlicht einmal mehr den Trend", so Raoul. "Die Winter-Auszeit in der Sonne ist weiterhin stark gefragt."

    Beliebtestes Winterziel ist Spanien, stark zulegen konnten mit jeweils 22 Prozent Buchungsplus Ägypten und Österreich. Deutschland steht als Winterreiseziel auf Platz vier.

    USA und Kanaren leiden

    Schlecht läuft dagegen Nordamerika - und das im Sommer wie im Winter. Sowohl im vergangenen als auch im kommenden Jahr lägen die Buchungen prozentual zweistellig im Minus. Und, so Raoul: Solange die Situation dort anhalte, rechne er auch nicht mit einer Änderung im Nordamerika-Geschäft. Die Nachfrage nach USA-Reisen war nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump eingebrochen. Die Zurückhaltung gelte aber nur für die USA. Kanada laufe dagegen sehr gut.

    Schwer tue man sich derzeit auch mit den Kanaren - wegen der dort stark gestiegenen Preise. Das Preisniveau dort sei derzeit schlicht zu hoch für den deutschen Markt, sagte Raoul. Selbst treue Kunden, die traditionell Kanaren buchten, würden inzwischen nach Alternativen suchen.

    Vorjahr schließt mit deutlichem Plus

    Das abgelaufene Touristikjahr 2024/25 (31. Oktober) beendete das Unternehmen mit seinen Schwestermarken wie ITS und Meiers Weltreisen mit einem Buchungsplus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei steht auch Urlaub in Deutschland weiter hoch im Kurs: Bei den Kurz- und Mittelstreckenzielen belegte die Bundesrepublik Platz fünf, direkt hinter den klassischen Sonnenzielen rund ums Mittelmeer.

    Auch Marktführer Tui hatte zuletzt von leichten Zuwächsen im Wintergeschäft und einer guten Nachfrage für den kommenden Sommer berichtet./fjo/DP/jha

    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 7,92 auf Tradegate (26. November 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +6,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +52,13 %/+14,10 % bedeutet.




