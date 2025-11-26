Keine Gespräche zu Friedensplan in Abu Dhabi

BISCHKEK (dpa-AFX) - Moskau hat Medienberichte über Gespräche in Abu Dhabi über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zurückgewiesen. "In Abu Dhabi wurde der Friedensplan nicht besprochen", sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, dem kremlnahen Korrespondenten des Staatsfernsehens, Pawel Sarubin, in Bischkek. Putin ist derzeit zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in der Hauptstadt Kirgistans.

Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, führte Uschakow aus. Der Korrespondent veröffentlichte den Ausschnitt des Interviews in seinem Telegram-Kanal.