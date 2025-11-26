    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Putins Berater

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Keine Gespräche zu Friedensplan in Abu Dhabi

    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau weist Friedensgespräche in Abu Dhabi zurück.
    • Friedensplan wurde nicht mit Russland besprochen.
    • US-Vertreter trafen sich unerwartet mit Russen.

    BISCHKEK (dpa-AFX) - Moskau hat Medienberichte über Gespräche in Abu Dhabi über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zurückgewiesen. "In Abu Dhabi wurde der Friedensplan nicht besprochen", sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, dem kremlnahen Korrespondenten des Staatsfernsehens, Pawel Sarubin, in Bischkek. Putin ist derzeit zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in der Hauptstadt Kirgistans.

    Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, führte Uschakow aus. Der Korrespondent veröffentlichte den Ausschnitt des Interviews in seinem Telegram-Kanal.

    Mehrere Medien hatten am Dienstag berichtet, dass Mitglieder der US-Regierung sich mit einer russischen Delegation in Abu Dhabi trafen. Uschakow zufolge kommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten regelmäßig Vertreter der Geheimdienste Russlands und der Ukraine zusammen, um Fragen wie den Austausch Gefangener zu besprechen. Diesmal sei "der neue US-Vertreter" in Abu Dhabi gewesen und habe "völlig unerwartet" mit Russen dort gesprochen, bestätigte Uschakow.

    Gemeint sein dürfte Daniel Driscoll, Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium, der vergangene Woche die US-Vorschläge in Kiew erläutert hat./ksr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Putins Berater Keine Gespräche zu Friedensplan in Abu Dhabi Moskau hat Medienberichte über Gespräche in Abu Dhabi über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zurückgewiesen. "In Abu Dhabi wurde der Friedensplan nicht besprochen", sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri …