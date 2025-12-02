    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    Spannende Updates von Bilfinger und VDMA sowie EU-Verbraucherpreise

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von Bilfinger und VDMA sowie EU-Verbraucherpreise
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Unternehmenstermine

    09:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Capital Markets Day
    10:00  Uhr, Deutschland: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025 

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)
    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 11/25
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 10/25
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 10/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 10/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 02.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAFed-Chef Powell spricht
    02:00USAUSAFed-Chef Powell spricht
    08:00GroßbritannienGBRFinanzstabilitätsbericht
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    16:00USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
