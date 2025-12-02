Spannende Updates von Bilfinger und VDMA sowie EU-Verbraucherpreise

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
09:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Capital Markets Day
10:00 Uhr, Deutschland: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 10/25
