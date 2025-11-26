BRS und BfT auf der Grünen Woche 2026 (FOTO)

Bonn / Berlin (ots) - Der Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) und der

Bundesverband Rind und Schwein e. V. (BRS) präsentieren auf der Grünen Woche

2026 einen gemeinsamen Stand auf dem ErlebnisBauernhof (Halle 3.2, Stand 319).



Unter dem Motto "Nachhaltigkeit durch Tierwohl, Tiergesundheit und

Zuchtfortschritt - Verantwortung für die Zukunft der Landwirtschaft" laden die

Verbände politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, Vertreterinnen und

Vertreter aus Wissenschaft und Verbänden sowie Besucherinnen und Besucher ein,

über aktuelle Herausforderungen und Lösungen für eine zukunftsfähige Tierhaltung

ins Gespräch zu kommen.





Gesunde Nutztiere sind die Grundlage für Tierwohl, nachhaltige Landwirtschaft

und eine sichere Lebensmittelversorgung. Fortschritte in der Tiergesundheit

sowie eine verantwortungsvolle Zucht führen zu robusten und widerstandsfähigen

Tieren, die eine ressourcenschonende, effiziente und zukunftsfähige Tierhaltung

ermöglichen.



Im Sinne des One-Health-Ansatzes leisten Tierzucht und Tiergesundheit damit auch

einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit - denn gesunde Tiere bedeuten sichere

Lebensmittel und gesunde Menschen. Der Auftritt von BfT und BRS zeigt, wie

Innovation, Verantwortung und Nachhaltigkeit in der modernen Tierhaltung Hand in

Hand gehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein interaktiver Treffpunkt, der

zum Mitmachen und Diskutieren einlädt:



- Video-Screen mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis zur modernen

Tierhaltung

- "Tierischer Kicker" - spielerisch ins Gespräch kommen

- Interaktives Quiz rund um Tierwohl, Tiergesundheit, Tierzucht und

Nachhaltigkeit im Rahmen der Erlebnispfade



Mit ihrem Gemeinschaftsstand möchten BfT und BRS zeigen: Nachhaltigkeit beginnt

mit robusten, gesunden Tieren. Fortschritte in Prävention, Management und Zucht

bilden die Grundlage für eine Tierhaltung, die ökologische, ökonomische und

gesellschaftliche Ziele miteinander verbindet - im Sinne einer

zukunftsorientierten Agrarpolitik.



