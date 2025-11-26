Zukunft der Nutztierhaltung erleben
BRS und BfT auf der Grünen Woche 2026 (FOTO)
Bonn / Berlin (ots) - Der Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) und der
Bundesverband Rind und Schwein e. V. (BRS) präsentieren auf der Grünen Woche
2026 einen gemeinsamen Stand auf dem ErlebnisBauernhof (Halle 3.2, Stand 319).
Unter dem Motto "Nachhaltigkeit durch Tierwohl, Tiergesundheit und
Zuchtfortschritt - Verantwortung für die Zukunft der Landwirtschaft" laden die
Verbände politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, Vertreterinnen und
Vertreter aus Wissenschaft und Verbänden sowie Besucherinnen und Besucher ein,
über aktuelle Herausforderungen und Lösungen für eine zukunftsfähige Tierhaltung
ins Gespräch zu kommen.
Gesunde Nutztiere sind die Grundlage für Tierwohl, nachhaltige Landwirtschaft
und eine sichere Lebensmittelversorgung. Fortschritte in der Tiergesundheit
sowie eine verantwortungsvolle Zucht führen zu robusten und widerstandsfähigen
Tieren, die eine ressourcenschonende, effiziente und zukunftsfähige Tierhaltung
ermöglichen.
Im Sinne des One-Health-Ansatzes leisten Tierzucht und Tiergesundheit damit auch
einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit - denn gesunde Tiere bedeuten sichere
Lebensmittel und gesunde Menschen. Der Auftritt von BfT und BRS zeigt, wie
Innovation, Verantwortung und Nachhaltigkeit in der modernen Tierhaltung Hand in
Hand gehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein interaktiver Treffpunkt, der
zum Mitmachen und Diskutieren einlädt:
- Video-Screen mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis zur modernen
Tierhaltung
- "Tierischer Kicker" - spielerisch ins Gespräch kommen
- Interaktives Quiz rund um Tierwohl, Tiergesundheit, Tierzucht und
Nachhaltigkeit im Rahmen der Erlebnispfade
Mit ihrem Gemeinschaftsstand möchten BfT und BRS zeigen: Nachhaltigkeit beginnt
mit robusten, gesunden Tieren. Fortschritte in Prävention, Management und Zucht
bilden die Grundlage für eine Tierhaltung, die ökologische, ökonomische und
gesellschaftliche Ziele miteinander verbindet - im Sinne einer
zukunftsorientierten Agrarpolitik.
Pressekontakt:
Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)
honorarfrei bei Quellenangabe.
Weitere Informationen:
Bundesverband für Tiergesundheit e.V.
Dr. Sabine Schüller, Koblenzer Str. 121-123, 53177 Bonn,
Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail mailto:bft@bft-online.de, http://www.bft-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76750/6166568
OTS: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.
