    Zukunft der Nutztierhaltung erleben

    BRS und BfT auf der Grünen Woche 2026 (FOTO)

    Bonn / Berlin (ots) - Der Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) und der
    Bundesverband Rind und Schwein e. V. (BRS) präsentieren auf der Grünen Woche
    2026 einen gemeinsamen Stand auf dem ErlebnisBauernhof (Halle 3.2, Stand 319).

    Unter dem Motto "Nachhaltigkeit durch Tierwohl, Tiergesundheit und
    Zuchtfortschritt - Verantwortung für die Zukunft der Landwirtschaft" laden die
    Verbände politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, Vertreterinnen und
    Vertreter aus Wissenschaft und Verbänden sowie Besucherinnen und Besucher ein,
    über aktuelle Herausforderungen und Lösungen für eine zukunftsfähige Tierhaltung
    ins Gespräch zu kommen.

    Gesunde Nutztiere sind die Grundlage für Tierwohl, nachhaltige Landwirtschaft
    und eine sichere Lebensmittelversorgung. Fortschritte in der Tiergesundheit
    sowie eine verantwortungsvolle Zucht führen zu robusten und widerstandsfähigen
    Tieren, die eine ressourcenschonende, effiziente und zukunftsfähige Tierhaltung
    ermöglichen.

    Im Sinne des One-Health-Ansatzes leisten Tierzucht und Tiergesundheit damit auch
    einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit - denn gesunde Tiere bedeuten sichere
    Lebensmittel und gesunde Menschen. Der Auftritt von BfT und BRS zeigt, wie
    Innovation, Verantwortung und Nachhaltigkeit in der modernen Tierhaltung Hand in
    Hand gehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein interaktiver Treffpunkt, der
    zum Mitmachen und Diskutieren einlädt:

    - Video-Screen mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis zur modernen
    Tierhaltung
    - "Tierischer Kicker" - spielerisch ins Gespräch kommen
    - Interaktives Quiz rund um Tierwohl, Tiergesundheit, Tierzucht und
    Nachhaltigkeit im Rahmen der Erlebnispfade

    Mit ihrem Gemeinschaftsstand möchten BfT und BRS zeigen: Nachhaltigkeit beginnt
    mit robusten, gesunden Tieren. Fortschritte in Prävention, Management und Zucht
    bilden die Grundlage für eine Tierhaltung, die ökologische, ökonomische und
    gesellschaftliche Ziele miteinander verbindet - im Sinne einer
    zukunftsorientierten Agrarpolitik.

    Pressekontakt:

    Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)
    honorarfrei bei Quellenangabe.

    Weitere Informationen:

    Bundesverband für Tiergesundheit e.V.
    Dr. Sabine Schüller, Koblenzer Str. 121-123, 53177 Bonn,
    Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail mailto:bft@bft-online.de, http://www.bft-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76750/6166568
    OTS: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.




    Verfasst von news aktuell
