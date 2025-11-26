UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte im kommenden Jahr davon profitieren, dass sich der Fokus der Investoren zunehmend auf das langfristige Produktionswachstum sowie die Qualität der Investitionen richte, schrieb Henri Patricot in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit der gesenkten Planung für Aktienrückkäufe und Ausgaben sehe der Finanzrahmen nun robuster aus./rob/gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 56,44EUR auf Tradegate (26. November 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



