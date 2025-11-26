Kursziel 130 Euro! Siemens Energy mit Rekord-Aufträgen und Mega-Margen

Die Analysten der Berenberg-Bank ziehen ein positives Fazit des Kapitalmarkttags und schrauben ihr Kursziel von 122 auf 130 Euro hoch. Der Auftragsbestand liege auf einem historischen Rekordniveau von 138 Milliarden Euro. Allein 2025 sollen sich die Gasturbinenverkäufe nahezu verdoppeln. Der Effekt: Die Marge im Segment Gas Services soll bis 2028 auf 18 bis 20 Prozent steigen – deutlich über früheren Erwartungen. Auch die Netzsparte (Grid Technologies) glänzt mit starkem Wachstum; ihr adressierbarer Markt hat sich seit 2022 verdoppelt.

Besonders stark läuft das Geschäft mit Gas­turbinen und Netztechnik, beide getrieben vom weltweiten Ausbau der Stromnetze und vom Energiehunger großer Rechenzentren.

Positiv werten die Analysten um Richard Dawson zudem das langsam abebbende Problemfeld Siemens Gamesa. Der Konzern peilt für 2026 erstmals wieder ein ausgeglichenes Ergebnis an, bevor bis 2028 eine Marge von drei bis fünf Prozent erreicht werden soll. Die Analysten betonen, dass die Serviceverträge im Windgeschäft langfristig für stabile Erträge sorgen könnten.

Ein weiterer Treiber der Investmentstory: Die massiv verbesserte Cash-Generierung. Siemens Energy rechnet in den kommenden drei Jahren mit rund 23 Milliarden Euro operativem Cashflow – genug, um die Bilanz weiter zu stärken und gleichzeitig bis zu 10 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzuführen. Geplant sind sowohl steigende Dividenden als auch Aktienrückkäufe von rund zwei Milliarden Euro jährlich. Die profitablen Großaufträge, höhere Serviceanteile und der definierte Kapitalrahmen sorgen nach Ansicht der Analysten für kräftiges EPS-Wachstum bis 2028.

Nach einem Traumjahr 2024 für Aktionäre mit einem Kursplus von über 300 Prozent dürfte auch 2025 mit einem dreistelligen Kursanstieg zu Ende gehen – aktuell liegen die Papiere 116 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 109,2EUR auf Tradegate (26. November 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.





