TÜV SÜD informiert über kakaofreie Schokoladen-Alternativen
München (ots) - Der Schokoladenmarkt verändert sich. Klimaereignisse führen zu
schlechteren Ernten und lassen die Rohstoffpreise steigen. Immer mehr
Unternehmen und Start-ups setzen auf innovative Alternativen zu herkömmlicher
Schokolade - ganz ohne Kakao. TÜV SÜD beleuchtet Hintergründe, Herstellung und
Kennzeichnung dieser aufstrebenden Warengruppe.
Schokolade versüßt uns den Alltag. Gerade in der Vorweihnachtszeit greifen
Verbraucher zu der Leckerei, ob als Geschenk, in der Backstube oder für das
eigene Wohlbefinden. Neben den kakaohaltigen Originalen gibt es mittlerweile
Alternativen, die nach Schokolade schmecken, aber den aktuell teuren Rohstoff
Kakao nicht enthalten. "Die Bezeichnung Schokolade dürfen sie aber nicht tragen,
denn er ist rechtlich an eine definierte Menge von Kakao gebunden", erklärt Dr.
Andreas Daxenberger, Lebensmittelexperte von TÜV SÜD. Deshalb ist die
Kennzeichnung als "kakaofreie Schokoladen-Alternative" erforderlich.
Kakaopreise auf hohem Niveau
Der Weltmarktpreis für Kakao lag im Mai 2025 mehr als 100 Prozent gegenüber dem
des Jahres 2022. Die Ursachen dafür sind vielschichtig: Extreme Wetterereignisse
wie Überflutungen, Starkregen und Dürreperioden führen ebenso wie
anbautechnische Probleme, unzureichender Pflanzenschutz oder schlechte
Infrastruktur zur Nacherntehandhabung zu Angebotsknappheit. Auch der Ausstieg
von Landwirten aus der Kakaoproduktion trägt dazu bei. Doch selbst wenn die
internationalen Kakaopreise seit einem Jahr wieder etwas sinken, bleiben die
Verbraucherpreise in Deutschland auf Rekordniveau. Das macht sich auch in der
vorweihnachtlichen Backstube bemerkbar.
Alternativen ohne Kakao
Angesichts der Wirtschaftslage in der Kakaobranche brachten junge Unternehmen
komplett kakaofreie schokoladenähnliche Produkte auf den Markt. Dabei wird aber
am traditionellen Schokoladenherstellungsprozess festgehalten: Die Rohstoffe
werden fermentiert, geröstet, conchiert und schließlich das Fett raffiniert. So
werden auch Sonnenblumenkerne bzw. Hafer ähnlich wie Kakaobohnen behandelt und
in mehreren Schritten zu einem aromatischen Konzentrat vermahlen. Dies wird mit
anderen Zutaten wie Zucker und pflanzlichen Fetten gemischt und die Masse
conchiert. Beim Conchieren werden flüssige Massen lange gerührt und geknetet, um
Festigkeit, Aromen und Inhaltsstoffe des Produktes zu verbessern.
Neue Rezepturen außerhalb der Kakaoverordnung
Je nach Rezeptur kommen Sonnenblumenkerne, Zucker, Milchpulver bzw. bei veganen
Sorten, Sonnenblumenkernmehl zum Einsatz. Als Kakaobutter-Äquivalente werden
Palmöl, Sojabohnen, Rapsöl oder Shea genutzt. Hinzu kommen verschiedene
Geschmackszutaten wie Haselnüsse, Pfefferminze, Marzipan und andere. Die
Kennzeichnung der Produkte muss gemäß Lebensmittel-Informationsverordnung so
erfolgen, dass eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen ist. Insbesondere
ist die Verwechselbarkeit mit Kakaoprodukten, aufgrund von Aufmachung oder
Produktbeschreibung zu vermeiden. Überprüft wird das nicht nur durch die
amtliche Lebensmittelüberwachung, sondern auch in den privatwirtschaftlichen
Lebensmittel-Zertifizierungsprogrammen wie "International Food Standard" (IFS),
die TÜV SÜD bei den Lebensmittelherstellern durchführt.
"Die Ersatzprodukte sind stark im Kommen. Dabei muss sicher gestellt sein, dass
die Kennzeichnung stimmt. Validierungen und Verifizierungen der Hersteller durch
TÜV SÜD können aber schon heute helfen, das Vertrauen der Verbraucher für diese
Produkte aufzubauen", ergänzt Dr. Daxenberger von TÜV SÜD.
