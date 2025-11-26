    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    TÜV SÜD informiert über kakaofreie Schokoladen-Alternativen

    München (ots) - Der Schokoladenmarkt verändert sich. Klimaereignisse führen zu
    schlechteren Ernten und lassen die Rohstoffpreise steigen. Immer mehr
    Unternehmen und Start-ups setzen auf innovative Alternativen zu herkömmlicher
    Schokolade - ganz ohne Kakao. TÜV SÜD beleuchtet Hintergründe, Herstellung und
    Kennzeichnung dieser aufstrebenden Warengruppe.

    Schokolade versüßt uns den Alltag. Gerade in der Vorweihnachtszeit greifen
    Verbraucher zu der Leckerei, ob als Geschenk, in der Backstube oder für das
    eigene Wohlbefinden. Neben den kakaohaltigen Originalen gibt es mittlerweile
    Alternativen, die nach Schokolade schmecken, aber den aktuell teuren Rohstoff
    Kakao nicht enthalten. "Die Bezeichnung Schokolade dürfen sie aber nicht tragen,
    denn er ist rechtlich an eine definierte Menge von Kakao gebunden", erklärt Dr.
    Andreas Daxenberger, Lebensmittelexperte von TÜV SÜD. Deshalb ist die
    Kennzeichnung als "kakaofreie Schokoladen-Alternative" erforderlich.

    Kakaopreise auf hohem Niveau

    Der Weltmarktpreis für Kakao lag im Mai 2025 mehr als 100 Prozent gegenüber dem
    des Jahres 2022. Die Ursachen dafür sind vielschichtig: Extreme Wetterereignisse
    wie Überflutungen, Starkregen und Dürreperioden führen ebenso wie
    anbautechnische Probleme, unzureichender Pflanzenschutz oder schlechte
    Infrastruktur zur Nacherntehandhabung zu Angebotsknappheit. Auch der Ausstieg
    von Landwirten aus der Kakaoproduktion trägt dazu bei. Doch selbst wenn die
    internationalen Kakaopreise seit einem Jahr wieder etwas sinken, bleiben die
    Verbraucherpreise in Deutschland auf Rekordniveau. Das macht sich auch in der
    vorweihnachtlichen Backstube bemerkbar.

    Alternativen ohne Kakao

    Angesichts der Wirtschaftslage in der Kakaobranche brachten junge Unternehmen
    komplett kakaofreie schokoladenähnliche Produkte auf den Markt. Dabei wird aber
    am traditionellen Schokoladenherstellungsprozess festgehalten: Die Rohstoffe
    werden fermentiert, geröstet, conchiert und schließlich das Fett raffiniert. So
    werden auch Sonnenblumenkerne bzw. Hafer ähnlich wie Kakaobohnen behandelt und
    in mehreren Schritten zu einem aromatischen Konzentrat vermahlen. Dies wird mit
    anderen Zutaten wie Zucker und pflanzlichen Fetten gemischt und die Masse
    conchiert. Beim Conchieren werden flüssige Massen lange gerührt und geknetet, um
    Festigkeit, Aromen und Inhaltsstoffe des Produktes zu verbessern.

    Neue Rezepturen außerhalb der Kakaoverordnung

    Je nach Rezeptur kommen Sonnenblumenkerne, Zucker, Milchpulver bzw. bei veganen
    Sorten, Sonnenblumenkernmehl zum Einsatz. Als Kakaobutter-Äquivalente werden
    Palmöl, Sojabohnen, Rapsöl oder Shea genutzt. Hinzu kommen verschiedene
    Geschmackszutaten wie Haselnüsse, Pfefferminze, Marzipan und andere. Die
    Kennzeichnung der Produkte muss gemäß Lebensmittel-Informationsverordnung so
    erfolgen, dass eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen ist. Insbesondere
    ist die Verwechselbarkeit mit Kakaoprodukten, aufgrund von Aufmachung oder
    Produktbeschreibung zu vermeiden. Überprüft wird das nicht nur durch die
    amtliche Lebensmittelüberwachung, sondern auch in den privatwirtschaftlichen
    Lebensmittel-Zertifizierungsprogrammen wie "International Food Standard" (IFS),
    die TÜV SÜD bei den Lebensmittelherstellern durchführt.

    "Die Ersatzprodukte sind stark im Kommen. Dabei muss sicher gestellt sein, dass
    die Kennzeichnung stimmt. Validierungen und Verifizierungen der Hersteller durch
    TÜV SÜD können aber schon heute helfen, das Vertrauen der Verbraucher für diese
    Produkte aufzubauen", ergänzt Dr. Daxenberger von TÜV SÜD.

    Hinweis für Redaktionen: Die Pressemeldung und das Bild in reprofähiger
    Auflösung gibt es im Internet unter tuvsud.com/presse
    (https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien) .

    Pressekontakt:

    Laura Albrecht
    TÜV SÜD
    Public Relations
    Westendstr. 199, 80686 München
    Telefon: +49 89 5791-2935
    E-Mail: mailto:laura.albrecht@tuvsud.com
    Internet: tuvsud.com/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/6166571
    OTS: TÜV SÜD




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    TÜV SÜD informiert über kakaofreie Schokoladen-Alternativen Der Schokoladenmarkt verändert sich. Klimaereignisse führen zu schlechteren Ernten und lassen die Rohstoffpreise steigen. Immer mehr Unternehmen und Start-ups setzen auf innovative Alternativen zu herkömmlicher Schokolade - ganz ohne Kakao. TÜV SÜD …