TÜV SÜD informiert über kakaofreie Schokoladen-Alternativen

Kakaopreise auf hohem NiveauDer Weltmarktpreis für Kakao lag im Mai 2025 mehr als 100 Prozent gegenüber demdes Jahres 2022. Die Ursachen dafür sind vielschichtig: Extreme Wetterereignissewie Überflutungen, Starkregen und Dürreperioden führen ebenso wieanbautechnische Probleme, unzureichender Pflanzenschutz oder schlechteInfrastruktur zur Nacherntehandhabung zu Angebotsknappheit. Auch der Ausstiegvon Landwirten aus der Kakaoproduktion trägt dazu bei. Doch selbst wenn dieinternationalen Kakaopreise seit einem Jahr wieder etwas sinken, bleiben dieVerbraucherpreise in Deutschland auf Rekordniveau. Das macht sich auch in dervorweihnachtlichen Backstube bemerkbar.Alternativen ohne KakaoAngesichts der Wirtschaftslage in der Kakaobranche brachten junge Unternehmenkomplett kakaofreie schokoladenähnliche Produkte auf den Markt. Dabei wird aberam traditionellen Schokoladenherstellungsprozess festgehalten: Die Rohstoffe werden fermentiert, geröstet, conchiert und schließlich das Fett raffiniert. Sowerden auch Sonnenblumenkerne bzw. Hafer ähnlich wie Kakaobohnen behandelt undin mehreren Schritten zu einem aromatischen Konzentrat vermahlen. Dies wird mitanderen Zutaten wie Zucker und pflanzlichen Fetten gemischt und die Masseconchiert. Beim Conchieren werden flüssige Massen lange gerührt und geknetet, umFestigkeit, Aromen und Inhaltsstoffe des Produktes zu verbessern.Neue Rezepturen außerhalb der KakaoverordnungJe nach Rezeptur kommen Sonnenblumenkerne, Zucker, Milchpulver bzw. bei veganenSorten, Sonnenblumenkernmehl zum Einsatz. Als Kakaobutter-Äquivalente werdenPalmöl, Sojabohnen , Rapsöl oder Shea genutzt. Hinzu kommen verschiedeneGeschmackszutaten wie Haselnüsse, Pfefferminze, Marzipan und andere. DieKennzeichnung der Produkte muss gemäß Lebensmittel-Informationsverordnung soerfolgen, dass eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen ist. Insbesondereist die Verwechselbarkeit mit Kakaoprodukten, aufgrund von Aufmachung oderProduktbeschreibung zu vermeiden. Überprüft wird das nicht nur durch dieamtliche Lebensmittelüberwachung, sondern auch in den privatwirtschaftlichenLebensmittel-Zertifizierungsprogrammen wie "International Food Standard" (IFS),die TÜV SÜD bei den Lebensmittelherstellern durchführt."Die Ersatzprodukte sind stark im Kommen. Dabei muss sicher gestellt sein, dassdie Kennzeichnung stimmt. Validierungen und Verifizierungen der Hersteller durchTÜV SÜD können aber schon heute helfen, das Vertrauen der Verbraucher für dieseProdukte aufzubauen", ergänzt Dr. Daxenberger von TÜV SÜD.