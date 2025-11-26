    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    KfW Research prognostiziert für 2026 Wachstum von 1,5 Prozent für Deutschland

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Ökonomen der KfW behalten Prognose für kommendes Jahr unverändert bei
    - Perspektiven für die Binnennachfrage sind aufgrund der Anschubwirkung des
    Fiskalpakets gut
    - Für die Eurozone revidiert KfW Research die Erwartungen nach oben

    Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat im dritten Quartal stagniert. Noch
    ist der Aufschwung in Deutschland nicht sichtbar, die Frühindikatoren zeigen in
    der Gesamtschau kein eindeutig positives Bild. KfW Research rechnet aber damit,
    dass die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2025 leicht zulegt. Nach zwei
    Jahren Rezession prognostizieren die Ökonomen der KfW für das Gesamtjahr 2025
    unverändert ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent. Für 2026 bleiben sie bei
    ihrer Prognose von plus 1,5 Prozent.

    "Während der US-Protektionismus und der in den vergangenen Jahren erlittene
    Verlust an Wettbewerbsfähigkeit die Wachstumsaussichten belasten, sind die
    Perspektiven für die Binnennachfrage durch die geplante massive Ausweitung der
    Staatsausgaben gut", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Wir
    rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt Anfang des Jahres 2026 noch eher
    gemächlich expandieren, in der zweiten Jahreshälfte aber an Fahrt aufnehmen
    wird. Dann sollten die staatlichen Investitions- und Verteidigungsausgaben auf
    die Straße kommen und zu einer Wachstumsbeschleunigung führen." Auch die
    Unternehmensinvestitionen dürften im kommenden Jahr bei einer anziehenden
    Kapazitätsauslastung wieder signifikant expandieren. Dafür spielt die Aussicht
    auf staatliche Aufträge in der Verteidigungsindustrie und im Baugewerbe eine
    große Rolle.

    Abgesehen von Konjunkturtreibern wie dem fiskalpolitischen Impuls wird das
    Wachstum im nächsten Jahr durch ungewöhnlich viele Arbeitstage angetrieben. Der
    Kalendereffekt allein erklärt 0,3 Prozentpunkte des von KfW Research erwarteten
    BIP-Anstiegs.

    Die Inflationsrate in Deutschland ist seit dem Sommer wieder leicht gestiegen,
    auch weil die Preise im Dienstleistungssektor weiterhin treibend wirken. Das
    macht eine leichte Anpassung der Inflationsprognose von KfW Research um 0,1
    Prozentpunkte auf 2,2 Prozent für 2025 erforderlich. Für das Gesamtjahr 2026
    bleibt die Prognose bei 2,0 Prozent. Im ersten Quartal 2026 dürfte die Inflation
    deutlich unter zwei Prozent rutschen, dann jedoch wieder an Fahrt gewinnen.

    Für die Eurozone revidiert KfW Research seine Wachstumsprognose für 2025 leicht
    um 0,2 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent nach oben. Die Wirtschaft vieler Länder
    zeigte sich zuletzt robust, insbesondere Frankreich wies mit plus 0,5 Prozent im
    dritten Quartal ein überraschend solides Wachstum aus. Für 2026 rechnet KfW
    Research mit einem Wachstum in der Eurozone um 1,3 Prozent, was eine Revision um
    0,2 Prozentpunkte nach oben darstellt. Vor allem der private Konsum dürfte
    Treiber sein, die positive Reallohndynamik in der Eurozone hält weiterhin an.

    Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass |
    KfW
    (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
    Tel. +49 69 7431 41336
    E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6166573
    OTS: KfW




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    KfW Research prognostiziert für 2026 Wachstum von 1,5 Prozent für Deutschland - Ökonomen der KfW behalten Prognose für kommendes Jahr unverändert bei - Perspektiven für die Binnennachfrage sind aufgrund der Anschubwirkung des Fiskalpakets gut - Für die Eurozone revidiert KfW Research die Erwartungen nach oben Das deutsche …