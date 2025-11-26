    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 140 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards kappte am Dienstagabend seine Wachstumsschätzungen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr aufgrund des warmen Wetters. Er hob allerdings die Margenprognose für die Modekette an, die am 29. Januar ihre Zahlen vorlegt. Die Bewertungsbasis für das Kursziel rollte Edwards um sechs Monate nach vorne./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 15,88EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Richard Edwards
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 140
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00kr, was einem Rückgang von -14,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 140 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards kappte am Dienstagabend seine Wachstumsschätzungen für das vierte Quartal und …