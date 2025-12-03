Salesforce, Macy's, Snowflake, Vodafone, Tui und Glencore stehen heute im Fokus!

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm
12:00 Uhr, Deutschland: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin
14:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Capital Markets Day
Deutschland: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg USA: Snowflake, Q3-Zahlen
USA: Salesforce, Q3-Zahlen
USA: Macy's, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 11/25
08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 11/25
09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 11/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 11/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 10/25
14:14 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 11/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Services 11/25
17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 03.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:55 DEU HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:15 USA ADP Employment Change 14:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 18:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht
