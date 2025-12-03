    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    Salesforce, Macy's, Snowflake, Vodafone, Tui und Glencore stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Salesforce, Macy's, Snowflake, Vodafone, Tui und Glencore stehen heute im Fokus!
    Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm
    12:00 Uhr, Deutschland: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin
    14:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Capital Markets Day
    Deutschland: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg USA: Snowflake, Q3-Zahlen
    USA: Salesforce, Q3-Zahlen
    USA: Macy's, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
    02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 11/25
    08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 11/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 11/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 11/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 10/25
    14:14 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 11/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Services 11/25
    17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 10/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 03.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    11:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change
    14:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    18:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Salesforce, Macy's, Snowflake, Vodafone, Tui und Glencore stehen heute im Fokus! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
