    Brennpunkte 2026

    Anleger aufgepasst: Diese Events entscheiden über Rallye oder Crash!

    2026 droht ein Jahr voller Wendepunkte: Fed-Entscheidungen, Streit um Zölle, internationale Wahlen, die Ukraine-Krise und neue Spannungen zwischen USA und China könnten die Märkte in jede Richtung reißen.

    Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

    Die Strategen Jim Reid und Peter Sidorov von Deutsche Bank Research haben eine Liste zentraler Ereignisrisiken vorgelegt, die die globalen Märkte im Jahr 2026 prägen könnten. Die Spannbreite reicht von juristischen Entscheidungen über Geldpolitik und Handel bis zu geopolitischen Konflikten und Wahlen in mehreren großen Volkswirtschaften.

    Am 21. Januar befasst sich der Oberste Gerichtshof der USA mit der Frage, ob Fed-Gouverneurin Lisa Cook im Amt bleiben kann. Das Urteil sei von großer Tragweite, betonen die Analysten, weil es die Unabhängigkeit der US-Notenbank beeinflussen könnte.

    Im Mai endet die Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell. Trump wird einen neuen Vorsitzenden bestimmen. Eine politisch motivierte Personalentscheidung könne die Funktionsweise des geldpolitischen Ausschusses spürbar verändern. Eine ernsthafte Beschädigung der Glaubwürdigkeit der Fed halten Reid und Sidorov zwar für unwahrscheinlich, doch warnen sie vor Marktreaktionen bei Anleihen, Aktien und Währungen.

    Bis spätestens Juni wird ein weiteres Urteil des Supreme Court erwartet. Es betrifft die Anwendung von Zöllen unter dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Die Ökonomen der Deutschen Bank gehen davon aus, dass das Gericht die weitreichenden Zollbefugnisse der Regierung teilweise einschränken wird. Das könnte den durchschnittlichen Zollsatz senken und die Strategie des Weißen Hauses im Umgang mit alternativen Instrumenten verändern.

    Am 1. Juli beginnt der offizielle Überprüfungsprozess des nordamerikanischen Handelsabkommens USMCA. Die Analysten halten Anpassungen oder Neuverhandlungen für möglich. Trumps Einsatz von Zöllen als politisches Druckmittel spreche dafür, dass Handelsgespräche mit wichtigen Partnern ein Dauerthema bleiben.

    Hinzu kommen fiskalische Risiken

    Die Übergangsfinanzierung der US-Regierung läuft am 30. Januar aus, und neue Haushaltsverhandlungen sind nötig. Ein knappes Etatfenster, potenziell geringere Zolleinnahmen und mögliche neue fiskalische Stimuli könnten die Märkte sensibilisieren. Das Haushaltsdefizit für das Jahr 2026 wird auf mehr als 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geschätzt – ein historisch hoher Wert außerhalb von Krisenzeiten. Dadurch sinke die Fähigkeit des Staates, die Wirtschaft im Falle einer Abschwächung abzufedern.

    Im November stehen Zwischenwahlen an

    Die Analysten erwarten eine aufgeheizte innenpolitische Lage. Eine starke Anti-Amtsinhaber-Stimmung könnte den Demokraten helfen, das Repräsentantenhaus zurückzuerobern. Im Senat sei der Spielraum geringer. Sorgen über Lebenshaltungskosten könnten das Weiße Haus von politisch riskanten Initiativen wie neuen Zöllen abhalten, zugleich aber Anreize für ein weiteres, wachstumsorientiertes Versöhnungsgesetz schaffen.

    International richten sich die Blicke auf die Kommunalwahlen in Großbritannien am 7. Mai, die zu einem Kurswechsel oder einer Führungskrise innerhalb der Labour-Partei führen könnten. In Brasilien wird im Oktober gewählt. In Frankreich drohen vorgezogene Parlamentswahlen, sollte der Haushaltsprozess scheitern. In Deutschland könnten Verzögerungen bei Reformen und Haushalten die Wirkung fiskalischer Impulse beeinträchtigen. Landtagswahlen im März und September testen die Popularität der Regierungslinie. 

    Ein weiteres Risiko sind die Beziehungen zwischen den USA und China. Zwar wurde der Handelswaffenstillstand bis November verlängert, doch bleiben neue Spannungen im Bereich Handel und Technologie möglich. Trumps geplanter China-Besuch im April gilt als nächster kritischer Zeitpunkt.

    Innerhalb Chinas stehen das Wachstumsziel für 2026 und der Haushalt im März im Mittelpunkt. Die Regierung müsse zwischen Konsumankurbelung, "Anti-Involutionsmaßnahmen" zur Stabilisierung der Inflation und einer industriegetriebenen Wirtschaftsstrategie abwägen.

    Der Krieg in der Ukraine tritt Anfang 2026 in sein fünftes Jahr. Trotz intensiverer diplomatischer Bemühungen bleibt der Weg zu einem belastbaren Waffenstillstand schwierig. Die Gefahr besteht, dass die USA Kiew zu einem ungünstigen Deal drängen, der die europäische Sicherheit kaum stärkt. Der Konflikt zwinge Europa weiterhin zu höheren Verteidigungsausgaben und zu größerer strategischer Eigenständigkeit.

    Schließlich verweisen die Analysten auf potenzielle Abwärtsrisiken für den Ölpreis Anfang 2026. Die internen Schätzungen der Deutschen Bank liegen zehn bis zwölf Prozent unter den aktuellen Futures-Preisen. Sollte Öl stärker sinken, könnten die Inflationsraten in den USA und Europa deutlicher zurückgehen.

    Die Gesamtinflation der Eurozone könnte im Frühjahr sogar unter 1,5 Prozent fallen. Das mache Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank wahrscheinlicher, was die schwache Perspektive für den Anleihemarkt etwas entschärfen könnte.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
