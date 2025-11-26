flowCar beschleunigt weiter - Umsatz legt in den ersten drei Quartalen 2025 über 40 % zu (FOTO)
Gräfelfing (ots) -
- Sale-and-Rent-Back-Geschäft wächst um 42 Prozent
- Erstmals über 1.000 Fahrzeuge vermietet
- Über 7,3 Millionen Euro Liquidität für Kunden bereitgestellt
Die fintechOne mobility GmbH setzt mit ihrer Marke flowCar im Jahr 2025 den
Wachstumskurs weiter fort. Von Januar bis September 2025 erzielte fintechOne mit
dem unter der Marke flowCar gebündelten Sale-and-Rent-Back-Geschäft einen Umsatz
von rund 5,06 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 42 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die
Geschäftsführung mit Erlösen in Höhe von rund 8 Millionen Euro - deutlich über
dem Vorjahreswert von rund 4,7 Millionen Euro.
- Sale-and-Rent-Back-Geschäft wächst um 42 Prozent
- Erstmals über 1.000 Fahrzeuge vermietet
- Über 7,3 Millionen Euro Liquidität für Kunden bereitgestellt
Die fintechOne mobility GmbH setzt mit ihrer Marke flowCar im Jahr 2025 den
Wachstumskurs weiter fort. Von Januar bis September 2025 erzielte fintechOne mit
dem unter der Marke flowCar gebündelten Sale-and-Rent-Back-Geschäft einen Umsatz
von rund 5,06 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 42 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die
Geschäftsführung mit Erlösen in Höhe von rund 8 Millionen Euro - deutlich über
dem Vorjahreswert von rund 4,7 Millionen Euro.
Parallel zum Umsatz entwickelte sich auch der Bestand der aktiv vermieteten
Fahrzeuge dynamisch weiter: Zum 30. September 2025 hatte flowCar 1.045 Fahrzeuge
in der laufenden Vermietung und verzeichnet damit ein Plus von 70 Prozent
gegenüber dem Wert zum Jahresanfang.
flowCar schaltet weiter hoch
Das Unternehmen bietet eine vollständig digitale Sale-and-Rent-Back-Lösung für
Fahrzeughalter, die kurzfristig Liquidität benötigen und ihr Auto weiterhin
nutzen möchten. Von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung
erfolgt der gesamte Prozess online und ohne klassische Bonitätsprüfung.
"Seit 2023 haben wir für Privatkunden mehr als 7,3 Millionen Euro Liquidität
bereitgestellt", sagt Sven Kirchberg, Gründer und Geschäftsführer der fintechOne
mobility GmbH. "Der Erfolg von flowCar zeigt, dass unser Angebot für immer mehr
Menschen die Alternative zu klassischen Bankkrediten ist. Die finanzielle Lage
vieler Haushalte verschärft sich derzeit spürbar, weil höhere Kosten auf
sinkende Rücklagen treffen. Damit steigt der Bedarf an Liquidität. Gleichzeitig
vergeben Banken Kredite zunehmend zurückhaltend - und wenn die Bank aussteigt,
steigt flowCar ein."
Um das Geschäft weiter voranzutreiben, wurde die technische Infrastruktur seit
Jahresbeginn noch einmal weiterentwickelt. Zudem hat das Unternehmen seine
Produktpalette erweitert: Neu im Portfolio sind ein Produkt zur Ablösung
bestehender Leasingverträge sowie mit Loaneo.de ein spezielles Angebot für
Geschäftskunden.
"2025 haben wir flowCar nicht nur technisch und strukturell weiterentwickelt",
unterstreicht Mit-Geschäftsführer Aris K. Zantiotis, "sondern auch die
finanzielle Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt." Zur Finanzierung
des stetig wachsenden Fahrzeugbestands steht ein großvolumiger Kreditrahmen
eines genossenschaftlichen Finanzinstituts bereit. Zudem hat das Unternehmen
aktuell eine weitere Finanzierungsrunde gestartet.
Über fintechOne mobility GmbH
Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist als Fintech-Unternehmen auf
digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke
flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden
ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der
Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne
Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine
unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität
Pressekontakt:
fintechOne mobility GmbH
Ansprechpartner: Aris K. Zantiotis
Jahnplatz 4
82166 München-Gräfelfing
Tel.: +49 89 443 10 100
mailto:info@flowcar.eu
https://flowcar.eu
SCHWARZ Strategy & Communication GmbH
Frank Schwarz
mailto:schwarz@schwarzfinancial.com
Tel.: +49 611 580 29 290
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178875/6166584
OTS: fintechOne mobility GmbH
Fahrzeuge dynamisch weiter: Zum 30. September 2025 hatte flowCar 1.045 Fahrzeuge
in der laufenden Vermietung und verzeichnet damit ein Plus von 70 Prozent
gegenüber dem Wert zum Jahresanfang.
flowCar schaltet weiter hoch
Das Unternehmen bietet eine vollständig digitale Sale-and-Rent-Back-Lösung für
Fahrzeughalter, die kurzfristig Liquidität benötigen und ihr Auto weiterhin
nutzen möchten. Von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung
erfolgt der gesamte Prozess online und ohne klassische Bonitätsprüfung.
"Seit 2023 haben wir für Privatkunden mehr als 7,3 Millionen Euro Liquidität
bereitgestellt", sagt Sven Kirchberg, Gründer und Geschäftsführer der fintechOne
mobility GmbH. "Der Erfolg von flowCar zeigt, dass unser Angebot für immer mehr
Menschen die Alternative zu klassischen Bankkrediten ist. Die finanzielle Lage
vieler Haushalte verschärft sich derzeit spürbar, weil höhere Kosten auf
sinkende Rücklagen treffen. Damit steigt der Bedarf an Liquidität. Gleichzeitig
vergeben Banken Kredite zunehmend zurückhaltend - und wenn die Bank aussteigt,
steigt flowCar ein."
Um das Geschäft weiter voranzutreiben, wurde die technische Infrastruktur seit
Jahresbeginn noch einmal weiterentwickelt. Zudem hat das Unternehmen seine
Produktpalette erweitert: Neu im Portfolio sind ein Produkt zur Ablösung
bestehender Leasingverträge sowie mit Loaneo.de ein spezielles Angebot für
Geschäftskunden.
"2025 haben wir flowCar nicht nur technisch und strukturell weiterentwickelt",
unterstreicht Mit-Geschäftsführer Aris K. Zantiotis, "sondern auch die
finanzielle Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt." Zur Finanzierung
des stetig wachsenden Fahrzeugbestands steht ein großvolumiger Kreditrahmen
eines genossenschaftlichen Finanzinstituts bereit. Zudem hat das Unternehmen
aktuell eine weitere Finanzierungsrunde gestartet.
Über fintechOne mobility GmbH
Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist als Fintech-Unternehmen auf
digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke
flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden
ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der
Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne
Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine
unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität
Pressekontakt:
fintechOne mobility GmbH
Ansprechpartner: Aris K. Zantiotis
Jahnplatz 4
82166 München-Gräfelfing
Tel.: +49 89 443 10 100
mailto:info@flowcar.eu
https://flowcar.eu
SCHWARZ Strategy & Communication GmbH
Frank Schwarz
mailto:schwarz@schwarzfinancial.com
Tel.: +49 611 580 29 290
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178875/6166584
OTS: fintechOne mobility GmbH
Autor folgen