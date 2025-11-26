    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    flowCar beschleunigt weiter - Umsatz legt in den ersten drei Quartalen 2025 über 40 % zu (FOTO)

    Gräfelfing (ots) -

    - Sale-and-Rent-Back-Geschäft wächst um 42 Prozent
    - Erstmals über 1.000 Fahrzeuge vermietet
    - Über 7,3 Millionen Euro Liquidität für Kunden bereitgestellt

    Die fintechOne mobility GmbH setzt mit ihrer Marke flowCar im Jahr 2025 den
    Wachstumskurs weiter fort. Von Januar bis September 2025 erzielte fintechOne mit
    dem unter der Marke flowCar gebündelten Sale-and-Rent-Back-Geschäft einen Umsatz
    von rund 5,06 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 42 Prozent
    gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die
    Geschäftsführung mit Erlösen in Höhe von rund 8 Millionen Euro - deutlich über
    dem Vorjahreswert von rund 4,7 Millionen Euro.

    Parallel zum Umsatz entwickelte sich auch der Bestand der aktiv vermieteten
    Fahrzeuge dynamisch weiter: Zum 30. September 2025 hatte flowCar 1.045 Fahrzeuge
    in der laufenden Vermietung und verzeichnet damit ein Plus von 70 Prozent
    gegenüber dem Wert zum Jahresanfang.

    flowCar schaltet weiter hoch

    Das Unternehmen bietet eine vollständig digitale Sale-and-Rent-Back-Lösung für
    Fahrzeughalter, die kurzfristig Liquidität benötigen und ihr Auto weiterhin
    nutzen möchten. Von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung
    erfolgt der gesamte Prozess online und ohne klassische Bonitätsprüfung.

    "Seit 2023 haben wir für Privatkunden mehr als 7,3 Millionen Euro Liquidität
    bereitgestellt", sagt Sven Kirchberg, Gründer und Geschäftsführer der fintechOne
    mobility GmbH. "Der Erfolg von flowCar zeigt, dass unser Angebot für immer mehr
    Menschen die Alternative zu klassischen Bankkrediten ist. Die finanzielle Lage
    vieler Haushalte verschärft sich derzeit spürbar, weil höhere Kosten auf
    sinkende Rücklagen treffen. Damit steigt der Bedarf an Liquidität. Gleichzeitig
    vergeben Banken Kredite zunehmend zurückhaltend - und wenn die Bank aussteigt,
    steigt flowCar ein."

    Um das Geschäft weiter voranzutreiben, wurde die technische Infrastruktur seit
    Jahresbeginn noch einmal weiterentwickelt. Zudem hat das Unternehmen seine
    Produktpalette erweitert: Neu im Portfolio sind ein Produkt zur Ablösung
    bestehender Leasingverträge sowie mit Loaneo.de ein spezielles Angebot für
    Geschäftskunden.

    "2025 haben wir flowCar nicht nur technisch und strukturell weiterentwickelt",
    unterstreicht Mit-Geschäftsführer Aris K. Zantiotis, "sondern auch die
    finanzielle Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt." Zur Finanzierung
    des stetig wachsenden Fahrzeugbestands steht ein großvolumiger Kreditrahmen
    eines genossenschaftlichen Finanzinstituts bereit. Zudem hat das Unternehmen
    aktuell eine weitere Finanzierungsrunde gestartet.

    Über fintechOne mobility GmbH

    Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist als Fintech-Unternehmen auf
    digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke
    flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden
    ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der
    Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne
    Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine
    unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität

    Pressekontakt:

    fintechOne mobility GmbH
    Ansprechpartner: Aris K. Zantiotis
    Jahnplatz 4
    82166 München-Gräfelfing
    Tel.: +49 89 443 10 100
    mailto:info@flowcar.eu
    https://flowcar.eu

    SCHWARZ Strategy & Communication GmbH
    Frank Schwarz
    mailto:schwarz@schwarzfinancial.com
    Tel.: +49 611 580 29 290

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178875/6166584
    OTS: fintechOne mobility GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    flowCar beschleunigt weiter - Umsatz legt in den ersten drei Quartalen 2025 über 40 % zu (FOTO) - Sale-and-Rent-Back-Geschäft wächst um 42 Prozent - Erstmals über 1.000 Fahrzeuge vermietet - Über 7,3 Millionen Euro Liquidität für Kunden bereitgestellt Die fintechOne mobility GmbH setzt mit ihrer Marke flowCar im Jahr 2025 den Wachstumskurs …