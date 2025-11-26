    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Wirtschaft

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax legt am Mittag wieder zu - Investoren erneut in Warteschleife

    Wirtschaft - Dax legt am Mittag wieder zu - Investoren erneut in Warteschleife
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem freundlichen Start und einem anschließenden kurzen Ausflug ins Minus bis zum Mittag wieder in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.575 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Siemens Energy und Zalando, am Ende Continental, FMC und Volkswagen.

    "Die Investoren befinden sich derzeit in einer erneuten Warteschleife, vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Das Zinssenkungsthema treibe derzeit massiv die Kurse an und entsprechend groß sei die Neugier auf jegliche Impulse und Indizien bezüglich der weiteren Zinspolitik in den USA.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    104,00€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 12,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    88,96€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 12,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der Dax 40 befindet sich im Schlepptau der US-Aktienmärkte und wird von den Wogen, der Kursgewinne an den US-Aktienmärkten mitgetragen", so Lipkow. Ein Eigenleben könne derzeit nicht beobachtet werden und so entstünden die Kursschwankungen im Einklang mit den Veränderungen bei der US-Vorbörse. "Derzeit zeigen sich die Futures für die US-Aktienmärkte freundlich und verhelfen auch dem Deutschen Aktienindex zu Kursgewinnen."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1572 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,44 US-Dollar; das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursmanipulationen, technische Störungen bei Realtime-Kursen, Spekulationen über Zinssatzentwicklungen und mögliche Einflussnahmen durch große Investoren auf die Commerzbank-Aktie. Die Diskussion ist geprägt von Unsicherheit und Unsicherheiten bezüglich fundamentaler und technischer Aspekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax legt am Mittag wieder zu - Investoren erneut in Warteschleife Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem freundlichen Start und einem anschließenden kurzen Ausflug ins Minus bis zum Mittag wieder in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund …