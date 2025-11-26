UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Auf einem Kapitalmarkttag im September habe die vor der Abspaltung stehende Eissparte Magnum ehrgeizige Wachstumsziele präsentiert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Trennung vom Mutterkonzern Unilever sollte ihre Fokussierung verbessern. Magnum werde am Markt unterschätzt und das branchenführende Wachstum übersehen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 51,78EUR auf Tradegate (26. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 41,2
Kursziel alt: 41,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
