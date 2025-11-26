    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AMS-Osram auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 12,50 auf 9,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Am bemerkenswertesten bei der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts sei der schwache Ausblick auf das Schlussquartal gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Die Aussagen zum Bereich Auto-LEDs seien recht schwach gewesen, was angesichts jüngster Vorgaben von Wettbewerbern aber nicht überrasche. Die erwarteten Einnahmen aus der Veräußerung von Aktivitäten dürften nicht ausreichen, um den angestrebten Schuldenabbau zu erreichen. Daher steige der Druck für weitere Kostensenkungen./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 8,38EUR auf Tradegate (26. November 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Sanders
    Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,50
    Kursziel alt: 12,50
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



