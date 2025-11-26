    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUrban Outfitters AktievorwärtsNachrichten zu Urban Outfitters

    AKTIE IM FOKUS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Puma erholt - Zahlen von Urban Outfitters helfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktien erholen sich um 5 Prozent nach Urban Outfitters.
    • Adidas bleibt schwach, kaum Veränderung seit 2023.
    • Urban Outfitters überzeugt mit starken Quartalszahlen.
    AKTIE IM FOKUS - Puma erholt - Zahlen von Urban Outfitters helfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Von guten Geschäftszahlen von Urban Outfitters haben sich in Deutschland vor allem die zuletzt besonders schwachen Aktien von Puma anstecken lassen. Die Papiere erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom jüngsten Tief seit 2015 ab. Das Jahresminus liegt damit immer noch bei etwa 62 Prozent.

    Adidas kamen derweil kaum von ihrem Tief seit 2023 weg. Hugo Boss gewannen immerhin anderthalb Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    143,88€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    164,46€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar. Die Aktien der US-Amerikaner gewannen vorbörslich fast 19 Prozent./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 16,74 auf Tradegate (26. November 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+138,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Puma erholt - Zahlen von Urban Outfitters helfen Von guten Geschäftszahlen von Urban Outfitters haben sich in Deutschland vor allem die zuletzt besonders schwachen Aktien von Puma anstecken lassen. Die Papiere erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom …