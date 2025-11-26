AKTIE IM FOKUS
Puma erholt - Zahlen von Urban Outfitters helfen
- Puma-Aktien erholen sich um 5 Prozent nach Urban Outfitters.
- Adidas bleibt schwach, kaum Veränderung seit 2023.
- Urban Outfitters überzeugt mit starken Quartalszahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Von guten Geschäftszahlen von Urban Outfitters haben sich in Deutschland vor allem die zuletzt besonders schwachen Aktien von Puma anstecken lassen. Die Papiere erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom jüngsten Tief seit 2015 ab. Das Jahresminus liegt damit immer noch bei etwa 62 Prozent.
Adidas kamen derweil kaum von ihrem Tief seit 2023 weg. Hugo Boss gewannen immerhin anderthalb Prozent.
Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar. Die Aktien der US-Amerikaner gewannen vorbörslich fast 19 Prozent./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 16,74 auf Tradegate (26. November 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,78 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+138,59 % bedeutet.