Puma erholt - Zahlen von Urban Outfitters helfen

Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar. Die Aktien der US-Amerikaner gewannen vorbörslich fast 19 Prozent./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 16,74 auf Tradegate (26. November 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,78 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+138,59 % bedeutet.