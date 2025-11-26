Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und bereitet europaweite Expansion vor (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) -

    - Hyphe hat mit dem Erhalt der MiCAR-Lizenz durch die Bundesanstalt für
    Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen zentralen regulatorischen
    Meilenstein erreicht. Ab sofort sind alle regulierten Aktivitäten vollständig
    in Deutschland gebündelt.
    - Im nächsten Schritt plant Hyphe, seine Services als Liquidity Provider für
    digitale Vermögenswerte in weitere europäische Märkte auszurollen.

    Hyphe, ein Liquidity Provider für digitale Vermögenswerte, hat von der BaFin
    eine MiCAR-Lizenz erhalten. Damit schließt das Unternehmen seine
    Umstrukturierung ab, die 2021 mit dem Ziel begann, alle regulierten Aktivitäten
    in der neu gegründeten deutschen Hyphe Markets GmbH zu bündeln. Bereits 2023
    sicherte sich Hyphe den Status als Wertpapierinstitut und verfügt damit über
    eine WpIG-Lizenz für MiFID-II-relevante Geschäfte. Im September kündigte Hyphe
    außerdem die Entwicklung eines auf Bitcoin basierenden, tokenisierten
    Wertpapiers an - der Hyphe Bitcoin Bond. Unter der gemeinsamen Leitung von Dolf
    Diederichsen und Claus Huth werden Kundenbetreuung und Produktentwicklung
    zentral aus München gesteuert und von einem internationalen Team an den
    Standorten Berlin und Amsterdam unterstützt. Als nächstes plant Hyphe, sein
    Angebot an Dienstleistungen und Produkten mithilfe eines EU-Passes auf ganz
    Europa auszuweiten.

    Claus Huth, Chief Operating Officer (COO) von Hyphe, erklärt: "Mit der
    MiCAR-Lizenz sind wir an klare EU-weite Aufsichtsstandards gebunden, hierdurch
    ermöglichen wir Banken, Brokern und Vermögensverwaltern einen unkomplizierten
    und sicheren Zugang zu Liquidität für digitale Vermögenswerte. Mit der Bündelung
    unserer regulierten Aktivitäten in Deutschland schaffen wir dafür eine noch
    verlässlichere Grundlage. Der Aufbau dieser Rahmenbedingungen war ein
    langwieriger Prozess, der sich jedoch in jeder Hinsicht ausgezahlt hat. Nun
    freue ich mich darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv
    voranzutreiben."

    Mitbegründer und CEO Dolf Diederichsen: "Der Bereich der digitalen
    Vermögenswerte entwickelt sich rasant und ich bin überzeugt, dass Hyphe auch
    künftig eine wichtige Rolle dabei spielen wird, die Märkte für digitale Assets
    und die traditionelle Finanzwelt weiter zusammenzuführen. Die Erteilung der
    MiCAR-Lizenz stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar, und ich freue mich
    sehr darüber. Gleichzeitig bin ich stolz auf das Team, das diesen Erfolg möglich
    gemacht hat. Wir haben frühzeitig entschieden, unsere Unternehmensstruktur im
    Hinblick auf hohe Standards, Produktentwicklung und eine nachhaltige Expansion
    in europäische Märkte auszurichten und entsprechend zu strukturieren, der Erhalt
    der Lizenz ist der krönende Abschluss dieses Prozesses."

    Über Hyphe

    Hyphe bietet Finanzinstituten einen einfachen Zugang zu Liquidität für digitale
    Vermögenswerte. Hyphe betreibt einen proprietären Liquiditätspool, auf den über
    eine API zugegriffen werden kann, und versorgt Banken, Broker und
    Vermögensverwalter mit hoher Liquidität für eine Reihe von digitalen
    Vermögenswerten, sodass deren Kunden problemlos investieren und handeln können.
    Letztendlich arbeitet Hyphe daran, den Zugang zu den Finanzmärkten zu verbessern
    und das Profil eines Händlers so zu erweitern, dass es alle umfasst.

    Die Hyphe Markets GmbH ist eine nach § 15 Abs. 1 WpIG zugelassene
    Wertpapierfirma für den Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10c WpIG) und das
    Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG); beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für
    Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

