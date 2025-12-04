Ihre wichtigsten Termine
Frische Daten von: Hewlett Packard Enterprise, Comcast, Aurubis und Rio Tinto
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Geschäftsbericht
13:30 Uhr, Schweden: Electrolux (Capital Markets Day)
Großbritannien: Rio Tinto, Capital Markets Day
USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen
USA: Comcast, Investor Day
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 11/25
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote Q3/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 04.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 18:00 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 19:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht
