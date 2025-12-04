    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Frische Daten von: Hewlett Packard Enterprise, Comcast, Aurubis und Rio Tinto

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Marcus Brandt - dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Geschäftsbericht
    13:30 Uhr, Schweden: Electrolux (Capital Markets Day)
    Großbritannien: Rio Tinto, Capital Markets Day
    USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen
    USA: Comcast, Investor Day

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 11/25
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 10/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote Q3/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 10/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 04.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    18:00USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
