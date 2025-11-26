    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeere AktievorwärtsNachrichten zu Deere

    Deere - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,66 % - 26.11.2025

    Am 26.11.2025 ist die Deere Aktie, bisher, um -5,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deere Aktie.

    Deere & Company ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Land- und Baumaschinen, bekannt für seine Innovationskraft und breite Produktpalette.

    Deere Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deere Aktie. Mit einer Performance von -5,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,91 %, geht es heute bei der Deere Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deere in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,03 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deere Aktie damit um +5,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deere +4,41 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    Deere Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,15 %
    1 Monat +5,52 %
    3 Monate +2,03 %
    1 Jahr -2,40 %

    Informationen zur Deere Aktie

    Es gibt 270 Mio. Deere Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,27 Mrd.EUR € wert.

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ob die Deere Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deere Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deere

    -4,47 %
    +5,44 %
    +5,08 %
    +2,90 %
    -2,31 %
    +0,52 %
    +100,46 %
    +475,73 %
    +2.644,73 %
    ISIN:US2441991054WKN:850866



