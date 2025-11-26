Marvin Flenche von umsatz.io nennt 5 Wege, wie kleine Unternehmen ihr Vertriebschaos in den Griff bekommen (FOTO)

Hannover (ots) - Kleine Vertriebsteams stemmen jeden Tag Erstkontakt, Beratung

und Follow-up gleichzeitig - oft ohne klar geregelte Strukturen. Während

Deadlines, Leads und Aufgaben parallel einprasseln, wächst der Druck, alles im

Blick zu behalten. Doch was passiert, wenn das Chaos größer wird als die

Kapazität des Teams? Und noch wichtiger: Was lässt sich dagegen unternehmen?



Auf den ersten Blick scheint vieles zu funktionieren: Kunden werden betreut,

Projekte laufen, Anfragen trudeln ein. Doch genau hier beginnt das Problem

vieler kleiner Betriebe und Agenturen: Wenn jeder alles macht und Prioritäten

verschwimmen, entstehen Lücken, die erst zu spät auffallen. Verpasste Termine,

vergessene Follow-ups und untergegangene Leads sind keine Ausnahmen, sondern

Alltag - besonders in Vertriebsteams mit nur wenigen Personen. Die Folgen

reichen von Umsatzverlusten bis hin zu wachsender Überforderung. "Viele

Unternehmen bemerken ihr wachsendes Chaos erst dann, wenn Anfragen liegen

bleiben und wertvolle Chancen auffällig oft verloren gehen", sagt Marvin Flenche

von umsatz.io.







kombiniert mit einem System, das jede Aufgabe sichtbar und steuerbar macht",

fügt er hinzu. Genau hier setzt moderne CRM-Technologie an: ein Rettungsanker

für alle, die Ordnung, Transparenz und wiederkehrende Prozesse brauchen. Marvin

Flenche kennt die Herausforderungen kleiner Teams dabei aus erster Hand: Seit

Jahren unterstützt er Betriebe dabei, aus überladenen Excel-Listen echte

Vertriebsmaschinen zu bauen. Mit umsatz.io hat er ein Werkzeug geschaffen, das

speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde und ihnen

ermöglicht, ihren Verkaufserfolg bei gleichem Personalaufwand deutlich zu

erhöhen. Was Unternehmen im Allgemeinen verbessern sollten, verrät Marvin

Flenche hier.



1) Rollen & Prozessklarheit: Vom Bauchgefühl zur wiederholbaren Maschine



Klar definierte Rollen und feste Prozessschritte schaffen eine strukturierte

Vertriebsroutine, die Engpässe reduziert und reibungslose Übergaben ermöglicht.

Das Setter-Closer-Modell bildet dabei das Grundgerüst: Während der Setter

Erstkontakt, Qualifikation und Terminvereinbarungen übernimmt, konzentriert sich

der Closer auf Bedarfsklärung, Angebotsausarbeitung und Abschluss. Eine klar

strukturierte Pipeline - von eingegangenen Leads über Qualifikation und

Beratungstermin bis hin zu Angebot, Entscheidung und Abschluss - sorgt dafür,

dass kein Schritt ausgelassen wird.





