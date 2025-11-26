Mehr Struktur, weniger Stress
Marvin Flenche von umsatz.io nennt 5 Wege, wie kleine Unternehmen ihr Vertriebschaos in den Griff bekommen (FOTO)
Hannover (ots) - Kleine Vertriebsteams stemmen jeden Tag Erstkontakt, Beratung
und Follow-up gleichzeitig - oft ohne klar geregelte Strukturen. Während
Deadlines, Leads und Aufgaben parallel einprasseln, wächst der Druck, alles im
Blick zu behalten. Doch was passiert, wenn das Chaos größer wird als die
Kapazität des Teams? Und noch wichtiger: Was lässt sich dagegen unternehmen?
Auf den ersten Blick scheint vieles zu funktionieren: Kunden werden betreut,
Projekte laufen, Anfragen trudeln ein. Doch genau hier beginnt das Problem
vieler kleiner Betriebe und Agenturen: Wenn jeder alles macht und Prioritäten
verschwimmen, entstehen Lücken, die erst zu spät auffallen. Verpasste Termine,
vergessene Follow-ups und untergegangene Leads sind keine Ausnahmen, sondern
Alltag - besonders in Vertriebsteams mit nur wenigen Personen. Die Folgen
reichen von Umsatzverlusten bis hin zu wachsender Überforderung. "Viele
Unternehmen bemerken ihr wachsendes Chaos erst dann, wenn Anfragen liegen
bleiben und wertvolle Chancen auffällig oft verloren gehen", sagt Marvin Flenche
von umsatz.io.
"Der einzig sinnvolle Weg heraus aus diesem Chaos ist eine klare Struktur,
kombiniert mit einem System, das jede Aufgabe sichtbar und steuerbar macht",
fügt er hinzu. Genau hier setzt moderne CRM-Technologie an: ein Rettungsanker
für alle, die Ordnung, Transparenz und wiederkehrende Prozesse brauchen. Marvin
Flenche kennt die Herausforderungen kleiner Teams dabei aus erster Hand: Seit
Jahren unterstützt er Betriebe dabei, aus überladenen Excel-Listen echte
Vertriebsmaschinen zu bauen. Mit umsatz.io hat er ein Werkzeug geschaffen, das
speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde und ihnen
ermöglicht, ihren Verkaufserfolg bei gleichem Personalaufwand deutlich zu
erhöhen. Was Unternehmen im Allgemeinen verbessern sollten, verrät Marvin
Flenche hier.
1) Rollen & Prozessklarheit: Vom Bauchgefühl zur wiederholbaren Maschine
Klar definierte Rollen und feste Prozessschritte schaffen eine strukturierte
Vertriebsroutine, die Engpässe reduziert und reibungslose Übergaben ermöglicht.
Das Setter-Closer-Modell bildet dabei das Grundgerüst: Während der Setter
Erstkontakt, Qualifikation und Terminvereinbarungen übernimmt, konzentriert sich
der Closer auf Bedarfsklärung, Angebotsausarbeitung und Abschluss. Eine klar
strukturierte Pipeline - von eingegangenen Leads über Qualifikation und
Beratungstermin bis hin zu Angebot, Entscheidung und Abschluss - sorgt dafür,
dass kein Schritt ausgelassen wird.
