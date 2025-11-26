    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mehr Struktur, weniger Stress

    Marvin Flenche von umsatz.io nennt 5 Wege, wie kleine Unternehmen ihr Vertriebschaos in den Griff bekommen (FOTO)

    Hannover (ots) - Kleine Vertriebsteams stemmen jeden Tag Erstkontakt, Beratung
    und Follow-up gleichzeitig - oft ohne klar geregelte Strukturen. Während
    Deadlines, Leads und Aufgaben parallel einprasseln, wächst der Druck, alles im
    Blick zu behalten. Doch was passiert, wenn das Chaos größer wird als die
    Kapazität des Teams? Und noch wichtiger: Was lässt sich dagegen unternehmen?

    Auf den ersten Blick scheint vieles zu funktionieren: Kunden werden betreut,
    Projekte laufen, Anfragen trudeln ein. Doch genau hier beginnt das Problem
    vieler kleiner Betriebe und Agenturen: Wenn jeder alles macht und Prioritäten
    verschwimmen, entstehen Lücken, die erst zu spät auffallen. Verpasste Termine,
    vergessene Follow-ups und untergegangene Leads sind keine Ausnahmen, sondern
    Alltag - besonders in Vertriebsteams mit nur wenigen Personen. Die Folgen
    reichen von Umsatzverlusten bis hin zu wachsender Überforderung. "Viele
    Unternehmen bemerken ihr wachsendes Chaos erst dann, wenn Anfragen liegen
    bleiben und wertvolle Chancen auffällig oft verloren gehen", sagt Marvin Flenche
    von umsatz.io.

    "Der einzig sinnvolle Weg heraus aus diesem Chaos ist eine klare Struktur,
    kombiniert mit einem System, das jede Aufgabe sichtbar und steuerbar macht",
    fügt er hinzu. Genau hier setzt moderne CRM-Technologie an: ein Rettungsanker
    für alle, die Ordnung, Transparenz und wiederkehrende Prozesse brauchen. Marvin
    Flenche kennt die Herausforderungen kleiner Teams dabei aus erster Hand: Seit
    Jahren unterstützt er Betriebe dabei, aus überladenen Excel-Listen echte
    Vertriebsmaschinen zu bauen. Mit umsatz.io hat er ein Werkzeug geschaffen, das
    speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde und ihnen
    ermöglicht, ihren Verkaufserfolg bei gleichem Personalaufwand deutlich zu
    erhöhen. Was Unternehmen im Allgemeinen verbessern sollten, verrät Marvin
    Flenche hier.

    1) Rollen & Prozessklarheit: Vom Bauchgefühl zur wiederholbaren Maschine

    Klar definierte Rollen und feste Prozessschritte schaffen eine strukturierte
    Vertriebsroutine, die Engpässe reduziert und reibungslose Übergaben ermöglicht.
    Das Setter-Closer-Modell bildet dabei das Grundgerüst: Während der Setter
    Erstkontakt, Qualifikation und Terminvereinbarungen übernimmt, konzentriert sich
    der Closer auf Bedarfsklärung, Angebotsausarbeitung und Abschluss. Eine klar
    strukturierte Pipeline - von eingegangenen Leads über Qualifikation und
    Beratungstermin bis hin zu Angebot, Entscheidung und Abschluss - sorgt dafür,
    dass kein Schritt ausgelassen wird.
