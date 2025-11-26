    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    ARK Invest setzt auf Krypto

    Cathie Wood greift bei Block, Circle und Coinbase groß zu

    Cathie Woods ARK Invest nutzt den Krypto-Crash für Zukäufe und setzt auf eine Erholung bei Circle, Block, Coinbase, Bullish und Robinhood.

    Für Sie zusammengefasst
    • ARK Invest kauft massiv Krypto-Aktien trotz Crash.
    • 13,5 Mio. USD in Block, 7,6 Mio. USD in Circle.
    • Liquidität und Unsicherheit belasten Kryptomarkt stark.
    ARK Invest setzt auf Krypto - Cathie Wood greift bei Block, Circle und Coinbase groß zu
    Foto: ARK Invest

    Die Investmentfirma von Cathie Wood baute am Dienstag ihre Positionen in mehreren großen Krypto-Aktien massiv aus.

    Laut der aktuellen Handelsmeldung erwarb ARK Invest am Dienstag insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar an Block-Aktien, 7,6 Millionen US-Dollar an Circle Internet Group sowie 3,86 Millionen US-Dollar an Coinbase. Die Käufe erfolgten größtenteils über den ARK Innovation ETF (ARKK), das Flaggschiff der Gesellschaft.

    ARKK hält damit inzwischen 391 Millionen US-Dollar in Coinbase (4. größtes Portfolioelement, ca. 5,22 Prozent), 179 Millionen US-Dollar in Circle (2,39 Prozent des Portfolios) und 85,2 Millionen US-Dollar in Block.

    Zusätzlich stockte ARK Invest am Dienstag weitere Positionen auf, darunter: 1,52 Millionen US-Dollar in Bullish, 878.794 US-Dollar in Robinhood Markets und 2,8 Millionen US-Dollar in das firmeneigene ARK-21Shares Bitcoin-Spot-ETF.

    Starke Kursschwankungen: Circle stürzt ab, Block verliert zweistellig

    Die angeschlagenen Kursniveaus verdeutlichen, warum Cathie Wood aktuell so entschlossen zugreift. Block konnte am Dienstag zwar um 2,96 Prozent auf 63,69 US-Dollar zulegen, liegt jedoch auf Sicht eines Monats immer noch 20,54 Prozent im Minus.

    Circle verlor am selben Tag 3,62 Prozent und fiel auf 70,11 US-Dollar, was einem Rückgang von 51 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht. Auch Coinbase (COIN) gab am Dienstag um 0,72 Prozent nach und verzeichnete in den vergangenen vier Wochen ein Minus von rund 30 Prozent.

    Auch Bullish blieb nicht von der Schwäche am Kryptomarkt verschont. Die Aktie schloss am Dienstag bei 40,50 US-Dollar und damit 2,41 Prozent niedriger als am Vortag. ARK Invest hält inzwischen 151,8 Millionen US-Dollar an Bullish-Aktien über verschiedene Fonds hinweg.

     

    Marktdruck durch niedrige Liquidität: Bitcoin weit unter Allzeithoch

    Die deutlichen Kursverluste stehen im Einklang mit einem schwächelnden Kryptomarkt. Geringe Liquidität, Zurückhaltung institutioneller Investoren und makroökonomische Unsicherheit haben die Preise in den vergangenen Wochen belastet.

    Bitcoin notiert derzeit bei rund 87.000 US-Dollar – weit entfernt vom Rekordhoch von 126.000 US-Dollar.

    Ausblick

    Ob die aggressive Kaufstrategie aufgeht, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Kryptomärkte ab. Sollte sich die Liquidität verbessern und Bitcoin wieder Richtung Allzeithoch tendieren, könnte ARK Invest einmal mehr als Frühkäufer profitieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
