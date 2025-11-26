Cathie Wood greift bei Block, Circle und Coinbase groß zu

ARKK hält damit inzwischen 391 Millionen US-Dollar in Coinbase (4. größtes Portfolioelement, ca. 5,22 Prozent), 179 Millionen US-Dollar in Circle (2,39 Prozent des Portfolios) und 85,2 Millionen US-Dollar in Block.

Laut der aktuellen Handelsmeldung erwarb ARK Invest am Dienstag insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar an Block-Aktien, 7,6 Millionen US-Dollar an Circle Internet Group sowie 3,86 Millionen US-Dollar an Coinbase. Die Käufe erfolgten größtenteils über den ARK Innovation ETF (ARKK), das Flaggschiff der Gesellschaft.

Die Investmentfirma von Cathie Wood baute am Dienstag ihre Positionen in mehreren großen Krypto-Aktien massiv aus.

Zusätzlich stockte ARK Invest am Dienstag weitere Positionen auf, darunter: 1,52 Millionen US-Dollar in Bullish, 878.794 US-Dollar in Robinhood Markets und 2,8 Millionen US-Dollar in das firmeneigene ARK-21Shares Bitcoin-Spot-ETF.

Starke Kursschwankungen: Circle stürzt ab, Block verliert zweistellig

Die angeschlagenen Kursniveaus verdeutlichen, warum Cathie Wood aktuell so entschlossen zugreift. Block konnte am Dienstag zwar um 2,96 Prozent auf 63,69 US-Dollar zulegen, liegt jedoch auf Sicht eines Monats immer noch 20,54 Prozent im Minus.

Circle verlor am selben Tag 3,62 Prozent und fiel auf 70,11 US-Dollar, was einem Rückgang von 51 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht. Auch Coinbase (COIN) gab am Dienstag um 0,72 Prozent nach und verzeichnete in den vergangenen vier Wochen ein Minus von rund 30 Prozent.

Auch Bullish blieb nicht von der Schwäche am Kryptomarkt verschont. Die Aktie schloss am Dienstag bei 40,50 US-Dollar und damit 2,41 Prozent niedriger als am Vortag. ARK Invest hält inzwischen 151,8 Millionen US-Dollar an Bullish-Aktien über verschiedene Fonds hinweg.

Marktdruck durch niedrige Liquidität: Bitcoin weit unter Allzeithoch

Die deutlichen Kursverluste stehen im Einklang mit einem schwächelnden Kryptomarkt. Geringe Liquidität, Zurückhaltung institutioneller Investoren und makroökonomische Unsicherheit haben die Preise in den vergangenen Wochen belastet.

Bitcoin notiert derzeit bei rund 87.000 US-Dollar – weit entfernt vom Rekordhoch von 126.000 US-Dollar.

Ausblick

Ob die aggressive Kaufstrategie aufgeht, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Kryptomärkte ab. Sollte sich die Liquidität verbessern und Bitcoin wieder Richtung Allzeithoch tendieren, könnte ARK Invest einmal mehr als Frühkäufer profitieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



