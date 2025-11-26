Sonae Arauco erreicht 41 Prozent THG-Reduzierung und senkt Kohlenstoffintensität um 38 Prozent seit 2019 (FOTO)

Meppen (ots) - Sonae Arauco, einer der weltweit bedeutendsten Anbieter von

Holzwerkstofflösungen, gibt die Ergebnisse seines aktuellen

THG-Emissionsberichts bekannt. Das Unternehmen hat seine gesamten

Treibhausgasemissionen (THG) seit dem Basisjahr 2019 um 41 Prozent reduziert und

damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung erreicht.



Die überzeugenden Ergebnisse des THG-Emissionsberichtes 2024 zeigen das

konsequente Engagement von Sonae Arauco für die Ziele des Pariser Klimaabkommens

und die Dekarbonisierung seiner gesamten Wertschöpfungskette. Im Jahr 2024

beliefen sich die gesamten THG-Emissionen von Sonae Arauco (Scope 1, 2 und 3)

auf 1,18 Millionen Tonnen CO 2-Äquivalente (MtCO 2e), eine Reduktion von 16

Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023. Die Kohlenstoffintensität pro produziertem

Kubikmeter sank ebenfalls signifikant um 38 Prozent seit 2019 und um 16 Prozent

im Vergleich zu 2023. Ein wesentlicher Treiber dieser Erfolge sind die

umfassenden Nachhaltigkeitsinitiativen an den deutschen Standorten.









Die deutschen Industriestandorte von Sonae Arauco in Nettgau, Beeskow, Meppen

und Kaisersesch spielen eine Schlüsselrolle beim Erreichen der

Nachhaltigkeitsziele.



In der Region Nordosteuropa haben die Umstellung des MDF-Trockners von

auf Biomasse, die eigene Erzeugung erneuerbarer Energie am Standort Beeskow

sowie die kontinuierliche Elektrifizierung von Maschinen und Anlagen in allen

deutschen Werken maßgeblich zur Reduzierung der direkten Emissionen (Scope 1)

beigetragen. Ein in Deutschland abgeschlossenes Power Purchase Agreement (PPA)

für Windenergie deckt darüber hinaus rund 15 Prozent des Stromverbrauchs der

Standorte in Nordosteuropa (NEE), einschließlich Meppen, Nettgau und

Kaisersesch, aus erneuerbaren Quellen ab. Die Nutzung von Strom mit

Herkunftsnachweisen (Guarantees of Origin) in Kaisersesch und Meppen verstärkte

diesen Effekt zusätzlich und führte zu einer signifikanten Reduzierung der

Scope-2-Emissionen.



"Wir sind stolz auf die erheblichen Fortschritte, die wir bei der Reduzierung

unserer Treibhausgasemissionen erzielt haben", sagt Michael Betz, COO

Nordosteuropa der Sonae Arauco Gruppe. "Gerade an unseren deutschen Standorten

Nettgau, Beeskow, Meppen und Kaisersesch konnten wir einige der wirkungsvollsten

Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen. Wir investieren in innovative Lösungen, die

nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck minimieren, sondern auch unsere





