    Sonae Arauco erreicht 41 Prozent THG-Reduzierung und senkt Kohlenstoffintensität um 38 Prozent seit 2019 (FOTO)

    Meppen (ots) - Sonae Arauco, einer der weltweit bedeutendsten Anbieter von
    Holzwerkstofflösungen, gibt die Ergebnisse seines aktuellen
    THG-Emissionsberichts bekannt. Das Unternehmen hat seine gesamten
    Treibhausgasemissionen (THG) seit dem Basisjahr 2019 um 41 Prozent reduziert und
    damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung erreicht.

    Die überzeugenden Ergebnisse des THG-Emissionsberichtes 2024 zeigen das
    konsequente Engagement von Sonae Arauco für die Ziele des Pariser Klimaabkommens
    und die Dekarbonisierung seiner gesamten Wertschöpfungskette. Im Jahr 2024
    beliefen sich die gesamten THG-Emissionen von Sonae Arauco (Scope 1, 2 und 3)
    auf 1,18 Millionen Tonnen CO 2-Äquivalente (MtCO 2e), eine Reduktion von 16
    Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023. Die Kohlenstoffintensität pro produziertem
    Kubikmeter sank ebenfalls signifikant um 38 Prozent seit 2019 und um 16 Prozent
    im Vergleich zu 2023. Ein wesentlicher Treiber dieser Erfolge sind die
    umfassenden Nachhaltigkeitsinitiativen an den deutschen Standorten.

    Deutsche Standorte als Treiber der Dekarbonisierung:

    Die deutschen Industriestandorte von Sonae Arauco in Nettgau, Beeskow, Meppen
    und Kaisersesch spielen eine Schlüsselrolle beim Erreichen der
    Nachhaltigkeitsziele.

    In der Region Nordosteuropa haben die Umstellung des MDF-Trockners von Erdgas
    auf Biomasse, die eigene Erzeugung erneuerbarer Energie am Standort Beeskow
    sowie die kontinuierliche Elektrifizierung von Maschinen und Anlagen in allen
    deutschen Werken maßgeblich zur Reduzierung der direkten Emissionen (Scope 1)
    beigetragen. Ein in Deutschland abgeschlossenes Power Purchase Agreement (PPA)
    für Windenergie deckt darüber hinaus rund 15 Prozent des Stromverbrauchs der
    Standorte in Nordosteuropa (NEE), einschließlich Meppen, Nettgau und
    Kaisersesch, aus erneuerbaren Quellen ab. Die Nutzung von Strom mit
    Herkunftsnachweisen (Guarantees of Origin) in Kaisersesch und Meppen verstärkte
    diesen Effekt zusätzlich und führte zu einer signifikanten Reduzierung der
    Scope-2-Emissionen.

    "Wir sind stolz auf die erheblichen Fortschritte, die wir bei der Reduzierung
    unserer Treibhausgasemissionen erzielt haben", sagt Michael Betz, COO
    Nordosteuropa der Sonae Arauco Gruppe. "Gerade an unseren deutschen Standorten
    Nettgau, Beeskow, Meppen und Kaisersesch konnten wir einige der wirkungsvollsten
    Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen. Wir investieren in innovative Lösungen, die
    nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck minimieren, sondern auch unsere
