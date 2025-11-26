Sonae Arauco erreicht 41 Prozent THG-Reduzierung und senkt Kohlenstoffintensität um 38 Prozent seit 2019 (FOTO)
Meppen (ots) - Sonae Arauco, einer der weltweit bedeutendsten Anbieter von
Holzwerkstofflösungen, gibt die Ergebnisse seines aktuellen
THG-Emissionsberichts bekannt. Das Unternehmen hat seine gesamten
Treibhausgasemissionen (THG) seit dem Basisjahr 2019 um 41 Prozent reduziert und
damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung erreicht.
Die überzeugenden Ergebnisse des THG-Emissionsberichtes 2024 zeigen das
konsequente Engagement von Sonae Arauco für die Ziele des Pariser Klimaabkommens
und die Dekarbonisierung seiner gesamten Wertschöpfungskette. Im Jahr 2024
beliefen sich die gesamten THG-Emissionen von Sonae Arauco (Scope 1, 2 und 3)
auf 1,18 Millionen Tonnen CO 2-Äquivalente (MtCO 2e), eine Reduktion von 16
Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023. Die Kohlenstoffintensität pro produziertem
Kubikmeter sank ebenfalls signifikant um 38 Prozent seit 2019 und um 16 Prozent
im Vergleich zu 2023. Ein wesentlicher Treiber dieser Erfolge sind die
umfassenden Nachhaltigkeitsinitiativen an den deutschen Standorten.
Deutsche Standorte als Treiber der Dekarbonisierung:
Die deutschen Industriestandorte von Sonae Arauco in Nettgau, Beeskow, Meppen
und Kaisersesch spielen eine Schlüsselrolle beim Erreichen der
Nachhaltigkeitsziele.
In der Region Nordosteuropa haben die Umstellung des MDF-Trockners von Erdgas
auf Biomasse, die eigene Erzeugung erneuerbarer Energie am Standort Beeskow
sowie die kontinuierliche Elektrifizierung von Maschinen und Anlagen in allen
deutschen Werken maßgeblich zur Reduzierung der direkten Emissionen (Scope 1)
beigetragen. Ein in Deutschland abgeschlossenes Power Purchase Agreement (PPA)
für Windenergie deckt darüber hinaus rund 15 Prozent des Stromverbrauchs der
Standorte in Nordosteuropa (NEE), einschließlich Meppen, Nettgau und
Kaisersesch, aus erneuerbaren Quellen ab. Die Nutzung von Strom mit
Herkunftsnachweisen (Guarantees of Origin) in Kaisersesch und Meppen verstärkte
diesen Effekt zusätzlich und führte zu einer signifikanten Reduzierung der
Scope-2-Emissionen.
"Wir sind stolz auf die erheblichen Fortschritte, die wir bei der Reduzierung
unserer Treibhausgasemissionen erzielt haben", sagt Michael Betz, COO
Nordosteuropa der Sonae Arauco Gruppe. "Gerade an unseren deutschen Standorten
Nettgau, Beeskow, Meppen und Kaisersesch konnten wir einige der wirkungsvollsten
Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen. Wir investieren in innovative Lösungen, die
nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck minimieren, sondern auch unsere
