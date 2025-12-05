Alle Analysten-Augen auf: Microsoft, Associated British Foods und Swiss Re

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
11:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Investor Day
17:30 Uhr, USA: Microsoft, Hauptversammlung
Großbritannien: Associated British Foods, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 10/25
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 10/25
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 10/25
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 10/25
09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 11/25
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 10/25
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 Uhr, EU: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q3/25
11:00 Uhr, EU: Haushaltskonsum Q3/25
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
11:00 Uhr, Griechenland: BIP Q3/25
16:00 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 10/25
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 10/25
EU: S&P Rating Deutschland
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 05.12.2025
