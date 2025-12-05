    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    Alle Analysten-Augen auf: Microsoft, Associated British Foods und Swiss Re

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Unternehmenstermine

    11:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Investor Day
    17:30 Uhr, USA: Microsoft, Hauptversammlung
    Großbritannien: Associated British Foods, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 10/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 10/25
    08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 10/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 10/25
    09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 11/25
    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 10/25
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 10/25
    11:00 Uhr, EU: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q3/25
    11:00 Uhr, EU: Haushaltskonsum Q3/25
    11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
    11:00 Uhr, Griechenland: BIP Q3/25
    16:00 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 10/25
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 10/25
    EU: S&P Rating Deutschland


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 05.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders n.s.a. (YoY)
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders s.a. (MoM)
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURBeschäftigungsänderung (Quartal)
    14:30USAUSAPersönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30KanadaCANArbeitslosenquote
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30KanadaCANDurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    alle Termine anzeigen »


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    Ihre wichtigsten Termine Alle Analysten-Augen auf: Microsoft, Associated British Foods und Swiss Re Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
