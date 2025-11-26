Onco-Innovations nominiert für die prestigeträchtigen Innovation Awards 2025
Mit einer bahnbrechenden Lizenz der University of Alberta rückt Onco-Innovations in den Fokus der „Innovation Awards 2025“ – und könnte die Krebsbehandlung neu definieren.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. wurde zur Teilnahme an den "Innovation Awards 2025" der University of Alberta eingeladen, die am 21. November 2025 stattfanden.
- Die University of Alberta berücksichtigte in diesem Jahr erstmals Technologielizenznehmer, was den Fokus auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Technologietransfer unterstreicht.
- Onco-Innovations hat 2024 eine exklusive Lizenz für die PNKP-Inhibitor-Technologie der Universität erworben, die die Wirksamkeit von Krebsbehandlungen verbessern soll.
- Die PNKP-Inhibitor-Technologie zielt darauf ab, Krebszellen für Chemotherapie und Strahlung zu sensibilisieren, indem sie die DNA-Reparatur verzögert.
- Onco-Innovations ist auf die Krebsforschung spezialisiert und hat das Potenzial, den milliardenschweren Markt für onkologische Behandlungen nachhaltig zu prägen.
- Der Markt für Darmkrebstherapeutika wird bis 2032 auf 18 Milliarden US-Dollar geschätzt, was die Bedeutung der Arbeit von Onco-Innovations verdeutlicht.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
