    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Droht der Crash?

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla in der Krise: Absatzrückgänge in Europa – VW auf der Überholspur

    Tesla erhält kräftigen Gegenwind auf allen Märkten, die Verkäufe brechen ein. Während das Unternehmen von Elon Musk auf die Bremse tritt, geben BYD und VW kräftig Gas.

    Droht der Crash? - Tesla in der Krise: Absatzrückgänge in Europa – VW auf der Überholspur
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

    Tesla sieht sich in den drei größten Automärkten der Welt, Europa, China und den USA, massivem Wettbewerb und Absatzrückgängen ausgesetzt. Laut Daten der European Automobile Manufacturers’ Association, die am Dienstag veröffentlicht wurden, fielen Teslas Verkäufe in Europa im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,5 Prozent.

    Im Jahresmittel liegen die Verkäufe in Europa um rund 30  Prozent niedriger, trotz eines Anstiegs von Elektrofahrzeugverkäufen der Branche von insgesamt rund 26 Prozent. Laut Visible Alpha werden Teslas globale Fahrzeuglieferungen in diesem Jahr voraussichtlich um 7 Prozent zurückgehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    468,86€
    Basispreis
    3,98
    Ask
    × 8,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    375,33€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 8,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die schwachen europäischen Zahlen deuten darauf hin, dass es keine schnelle Erholung von den Verkaufsproblemen geben wird.

    Einige Analysten betonen, dass Tesla ein neues Fahrzeug braucht, um die Verkäufe zu beleben. Doch es gibt kaum Hinweise auf ein neues Modell für Fahrer. Musk verlagert seinen Fokus auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter.

    In ganz Europa verkaufte Chinas BYD im Oktober 17.470 Fahrzeuge – mehr als doppelt so viel wie Tesla. Ein weiteres Zeichen für Teslas nachlassende Dominanz auf dem europäischen EV-Markt: Deutschlands Volkswagen meldete bis September dieses Jahres einen EV-Verkaufsanstieg von 78,2 Prozent auf 522.600 Einheiten, dreimal so viel wie Tesla.

    In China nehmen Teslas Verkäufe und Marktanteile ebenfalls ab, wenn auch nicht so stark wie in Europa. Im Oktober erreichten die Auslieferungen ein Drei-Jahres-Tief mit einem Rückgang von 35,8 Prozent. Für das Jahr liegen die Verkäufe bis Oktober um 8,4 Prozent niedriger.

    Das neue Vergütungspaket des CEO erfordert allerdings keinen starken Verkaufsanstieg. Musk kann eine Milliardenprämie freischalten, wenn Tesla in den nächsten zehn Jahren durchschnittlich 1,2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ausliefert und die Aktien steigen – etwa eine halbe Million weniger als die Verkaufszahlen von 2024.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 386,14$, was einem Rückgang von -9,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Droht der Crash? Tesla in der Krise: Absatzrückgänge in Europa – VW auf der Überholspur Tesla erhält kräftigen Gegenwind auf allen Märkten, die Verkäufe brechen ein. Während das Unternehmen von Elon Musk auf die Bremse tritt, geben BYD und VW kräftig Gas.