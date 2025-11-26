Tesla in der Krise: Absatzrückgänge in Europa – VW auf der Überholspur

Im Jahresmittel liegen die Verkäufe in Europa um rund 30 Prozent niedriger, trotz eines Anstiegs von Elektrofahrzeugverkäufen der Branche von insgesamt rund 26 Prozent. Laut Visible Alpha werden Teslas globale Fahrzeuglieferungen in diesem Jahr voraussichtlich um 7 Prozent zurückgehen.

Tesla sieht sich in den drei größten Automärkten der Welt, Europa, China und den USA, massivem Wettbewerb und Absatzrückgängen ausgesetzt. Laut Daten der European Automobile Manufacturers’ Association, die am Dienstag veröffentlicht wurden, fielen Teslas Verkäufe in Europa im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,5 Prozent.

Die schwachen europäischen Zahlen deuten darauf hin, dass es keine schnelle Erholung von den Verkaufsproblemen geben wird.

Einige Analysten betonen, dass Tesla ein neues Fahrzeug braucht, um die Verkäufe zu beleben. Doch es gibt kaum Hinweise auf ein neues Modell für Fahrer. Musk verlagert seinen Fokus auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter.

In ganz Europa verkaufte Chinas BYD im Oktober 17.470 Fahrzeuge – mehr als doppelt so viel wie Tesla. Ein weiteres Zeichen für Teslas nachlassende Dominanz auf dem europäischen EV-Markt: Deutschlands Volkswagen meldete bis September dieses Jahres einen EV-Verkaufsanstieg von 78,2 Prozent auf 522.600 Einheiten, dreimal so viel wie Tesla.

In China nehmen Teslas Verkäufe und Marktanteile ebenfalls ab, wenn auch nicht so stark wie in Europa. Im Oktober erreichten die Auslieferungen ein Drei-Jahres-Tief mit einem Rückgang von 35,8 Prozent. Für das Jahr liegen die Verkäufe bis Oktober um 8,4 Prozent niedriger.

Das neue Vergütungspaket des CEO erfordert allerdings keinen starken Verkaufsanstieg. Musk kann eine Milliardenprämie freischalten, wenn Tesla in den nächsten zehn Jahren durchschnittlich 1,2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ausliefert und die Aktien steigen – etwa eine halbe Million weniger als die Verkaufszahlen von 2024.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

