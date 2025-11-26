Deutsche Bank: Goldpreis könnte 2026 bis auf fast 5.000 US-Dollar steigen!

Das Marktumfeld für Gold wird als klar positiv eingeschätzt. Besonders die jüngsten Zahlen zu Angebot und Nachfrage im dritten Quartal deuten darauf hin, dass die Zentralbanken ihre starke Kaufaktivität fortsetzen.

Die Deutsche Bank hat ihre Gold-Prognose für 2026 deutlich erhöht. Statt 4.000 US-Dollar je Unze rechnen die Analysten nun mit 4.450 US-Dollar im Jahresdurchschnitt. Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 3.950 und 4.950 US-Dollar. Sollte das obere Ende dieser Spanne erreicht werden, entspräche das einem Aufschlag von rund 14 Prozent gegenüber den derzeit gehandelten Dezember-2026-Terminkontrakten.

Auch die geopolitische Lage bleibt ein Einflussfaktor: Die laufenden Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs wirken weiterhin auf die Rolle von Gold als Krisenwährung. Die US-Regierung erhöht nach eigenen Angaben den Druck, um schnellere Fortschritte zu erzielen. Präsident Donald Trump machte zudem deutlich, dass die Zahl offener Streitpunkte in den Verhandlungen überschaubar geworden sei.

Risiken bleiben dennoch bestehen: Eine deutliche Korrektur an den Aktienmärkten könnte Gold belasten, ebenso ein weniger expansiver geldpolitischer Kurs der US-Notenbank. Auch eine geopolitische Entspannung – etwa im Russland-Ukraine-Konflikt – könnte kurzfristig Druck erzeugen. Zudem besteht das Risiko, dass Zentralbanken ihr Kauftempo drosseln. Und historisch betrachtet folgten auf reale Goldpreissprünge häufig spürbare Gegenbewegungen.

Am Mittwochnachmittag notiert der Goldpreis leicht im Plus. Eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) kostet aktuell 4.156 US-Dollar (Stand: 14:02 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





