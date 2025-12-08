    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Alle Augen auf: Stabilus, Smith & Nephew sowie Konjunkturdaten aus China & Japan

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Jahreszahlen
    Großbritannien: Smith & Nephew, Capital Markets Day

    Konjunkturdaten

    China: Handelsbilanz 11/25
    China: Im- und Exporte 11/25
    00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 10/25
    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 10/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 10/25
    10:30  Uhr, Deutschland: Sentix Investorvertrauen 12/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 08.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNLabor Cash Earnings (YoY)
    00:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    00:50JapanJPNGross Domestic Product Deflator (YoY)
    00:50JapanJPNGross Domestic Product (QoQ)
    00:50JapanJPNCurrent Account n.s.a.
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production s.a. (MoM)
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    10:30Euro ZoneEURSentix Investor Confidence
    15:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
    19:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
