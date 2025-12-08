Ihre wichtigsten Termine
Alle Augen auf: Stabilus, Smith & Nephew sowie Konjunkturdaten aus China & Japan
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Jahreszahlen
Großbritannien: Smith & Nephew, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz 11/25
China: Im- und Exporte 11/25
00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 10/25
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 10/25
10:30 Uhr, Deutschland: Sentix Investorvertrauen 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 08.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 00:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 00:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 00:50 JPN Current Account n.s.a. 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 15:30 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 19:30 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht
