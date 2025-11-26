    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zwischen Versprechen und Verantwortung

    Der Gründer der Daniel Fendt Business Akademie verrät, worauf es bei der Wahl seriöser Coaches wirklich ankommt (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Der Markt für Coaching und Beratung boomt - und wird
    für viele zugleich immer unübersichtlicher. Wer für sich selbst oder sein
    Unternehmen einen Coach oder Berater sucht, findet sich schnell in einem
    Dschungel aus Heilsversprechen, ständig neuen Methoden und aggressiven
    Verkaufstaktiken wieder. Während einige Anbieter mit spektakulären Ergebnissen
    werben, setzen andere auf nachvollziehbare Strukturen, klare Prozesse und echte
    Betreuung. Die zentrale Frage bleibt: Woran lässt sich seriöse Qualität erkennen
    und wie können Interessenten vermeiden, beim falschen Partner zu landen?

    Ob Marketing, Positionierung oder Vertrieb: Kaum eine Branche wächst derzeit so
    rasant und gleichzeitig so intransparent wie der Coaching- und Beratungssektor.
    Fast täglich entstehen neue Programme, es werden hohe Resultate propagiert und
    immer wieder tauchen neue Begriffe auf. Für viele Selbstständige, Unternehmer
    und Führungskräfte wird es dadurch zunehmend schwierig, Orientierung zu finden.
    "Viele Coaches und Berater verstehen nicht, warum ihr Geschäftsmodell alles
    andere als optimal läuft", sagt Daniel Fendt, Wirtschaftspsychologe und Gründer
    der Daniel Fendt Business Akademie, die sich auf Selbstständige und Unternehmer
    sowie auf Coaches, Berater und Experten spezialisiert hat. "Ihre Umsätze
    schwanken, weil ihnen eine klare Strategie zur Kundengewinnung fehlt. Viele
    verlassen sich weiterhin auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Angesichts der wachsenden
    Konkurrenz funktioniert das jedoch nicht mehr."

    Fendt begleitet seit mehr als einem Jahrzehnt Coaches, Berater und Experten im
    gesamten DACH-Raum. Zuvor war er in der strategischen Unternehmensberatung tätig
    und arbeitete im Vertrieb eines Konzerns, bevor er sich mit seiner Akademie
    selbstständig machte. Diese Kombination aus Konzernpraxis und enger
    Zusammenarbeit mit inhabergeführten Unternehmen prägt seinen Blick auf die
    Branche. Aus seiner Sicht besteht die größte Gefahr darin, sich von schnellen
    Versprechen blenden zu lassen. "Wer langfristig wachsen möchte, ganz gleich ob
    als Coach, Berater oder Experte, muss begreifen, dass er die Regeln des Marktes
    nicht außer Kraft setzen kann. Es wird leichter, wenn er sie beherrscht, nicht
    wenn er sie ignoriert", betont er. Erfolgreiche Anbieter setzen deshalb nicht
    auf kurzfristige Effekte. Sie bauen stattdessen Systeme auf, die Kunden Schritt
    für Schritt zu belastbaren Ergebnissen führen.

    Red Flags: Woran problematische Angebote zu erkennen sind

    Versprechen wie "100.000 Euro in 30 Tagen" oder "Kunden auf Knopfdruck" klingen
    attraktiv, basieren aber selten auf solider Grundlage. Anbieter, die absolute
    Garantien geben, den nötigen Aufwand kleinreden oder Ergebnisse ohne
