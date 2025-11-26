Der Gründer der Daniel Fendt Business Akademie verrät, worauf es bei der Wahl seriöser Coaches wirklich ankommt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Markt für Coaching und Beratung boomt - und wirdfür viele zugleich immer unübersichtlicher. Wer für sich selbst oder seinUnternehmen einen Coach oder Berater sucht, findet sich schnell in einemDschungel aus Heilsversprechen, ständig neuen Methoden und aggressivenVerkaufstaktiken wieder. Während einige Anbieter mit spektakulären Ergebnissenwerben, setzen andere auf nachvollziehbare Strukturen, klare Prozesse und echteBetreuung. Die zentrale Frage bleibt: Woran lässt sich seriöse Qualität erkennenund wie können Interessenten vermeiden, beim falschen Partner zu landen?Ob Marketing, Positionierung oder Vertrieb: Kaum eine Branche wächst derzeit sorasant und gleichzeitig so intransparent wie der Coaching- und Beratungssektor.Fast täglich entstehen neue Programme, es werden hohe Resultate propagiert undimmer wieder tauchen neue Begriffe auf. Für viele Selbstständige, Unternehmerund Führungskräfte wird es dadurch zunehmend schwierig, Orientierung zu finden."Viele Coaches und Berater verstehen nicht, warum ihr Geschäftsmodell allesandere als optimal läuft", sagt Daniel Fendt, Wirtschaftspsychologe und Gründerder Daniel Fendt Business Akademie, die sich auf Selbstständige und Unternehmersowie auf Coaches, Berater und Experten spezialisiert hat. "Ihre Umsätzeschwanken, weil ihnen eine klare Strategie zur Kundengewinnung fehlt. Vieleverlassen sich weiterhin auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Angesichts der wachsendenKonkurrenz funktioniert das jedoch nicht mehr."Fendt begleitet seit mehr als einem Jahrzehnt Coaches, Berater und Experten imgesamten DACH-Raum. Zuvor war er in der strategischen Unternehmensberatung tätigund arbeitete im Vertrieb eines Konzerns, bevor er sich mit seiner Akademieselbstständig machte. Diese Kombination aus Konzernpraxis und engerZusammenarbeit mit inhabergeführten Unternehmen prägt seinen Blick auf dieBranche. Aus seiner Sicht besteht die größte Gefahr darin, sich von schnellenVersprechen blenden zu lassen. "Wer langfristig wachsen möchte, ganz gleich obals Coach, Berater oder Experte, muss begreifen, dass er die Regeln des Marktesnicht außer Kraft setzen kann. Es wird leichter, wenn er sie beherrscht, nichtwenn er sie ignoriert", betont er. Erfolgreiche Anbieter setzen deshalb nichtauf kurzfristige Effekte. Sie bauen stattdessen Systeme auf, die Kunden Schrittfür Schritt zu belastbaren Ergebnissen führen.Red Flags: Woran problematische Angebote zu erkennen sindVersprechen wie "100.000 Euro in 30 Tagen" oder "Kunden auf Knopfdruck" klingenattraktiv, basieren aber selten auf solider Grundlage. Anbieter, die absoluteGarantien geben, den nötigen Aufwand kleinreden oder Ergebnisse ohne