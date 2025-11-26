Zwischen Versprechen und Verantwortung
Der Gründer der Daniel Fendt Business Akademie verrät, worauf es bei der Wahl seriöser Coaches wirklich ankommt (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Der Markt für Coaching und Beratung boomt - und wird
für viele zugleich immer unübersichtlicher. Wer für sich selbst oder sein
Unternehmen einen Coach oder Berater sucht, findet sich schnell in einem
Dschungel aus Heilsversprechen, ständig neuen Methoden und aggressiven
Verkaufstaktiken wieder. Während einige Anbieter mit spektakulären Ergebnissen
werben, setzen andere auf nachvollziehbare Strukturen, klare Prozesse und echte
Betreuung. Die zentrale Frage bleibt: Woran lässt sich seriöse Qualität erkennen
und wie können Interessenten vermeiden, beim falschen Partner zu landen?
Ob Marketing, Positionierung oder Vertrieb: Kaum eine Branche wächst derzeit so
rasant und gleichzeitig so intransparent wie der Coaching- und Beratungssektor.
Fast täglich entstehen neue Programme, es werden hohe Resultate propagiert und
immer wieder tauchen neue Begriffe auf. Für viele Selbstständige, Unternehmer
und Führungskräfte wird es dadurch zunehmend schwierig, Orientierung zu finden.
"Viele Coaches und Berater verstehen nicht, warum ihr Geschäftsmodell alles
andere als optimal läuft", sagt Daniel Fendt, Wirtschaftspsychologe und Gründer
der Daniel Fendt Business Akademie, die sich auf Selbstständige und Unternehmer
sowie auf Coaches, Berater und Experten spezialisiert hat. "Ihre Umsätze
schwanken, weil ihnen eine klare Strategie zur Kundengewinnung fehlt. Viele
verlassen sich weiterhin auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Angesichts der wachsenden
Konkurrenz funktioniert das jedoch nicht mehr."
Fendt begleitet seit mehr als einem Jahrzehnt Coaches, Berater und Experten im
gesamten DACH-Raum. Zuvor war er in der strategischen Unternehmensberatung tätig
und arbeitete im Vertrieb eines Konzerns, bevor er sich mit seiner Akademie
selbstständig machte. Diese Kombination aus Konzernpraxis und enger
Zusammenarbeit mit inhabergeführten Unternehmen prägt seinen Blick auf die
Branche. Aus seiner Sicht besteht die größte Gefahr darin, sich von schnellen
Versprechen blenden zu lassen. "Wer langfristig wachsen möchte, ganz gleich ob
als Coach, Berater oder Experte, muss begreifen, dass er die Regeln des Marktes
nicht außer Kraft setzen kann. Es wird leichter, wenn er sie beherrscht, nicht
wenn er sie ignoriert", betont er. Erfolgreiche Anbieter setzen deshalb nicht
auf kurzfristige Effekte. Sie bauen stattdessen Systeme auf, die Kunden Schritt
für Schritt zu belastbaren Ergebnissen führen.
Red Flags: Woran problematische Angebote zu erkennen sind
Versprechen wie "100.000 Euro in 30 Tagen" oder "Kunden auf Knopfdruck" klingen
attraktiv, basieren aber selten auf solider Grundlage. Anbieter, die absolute
Garantien geben, den nötigen Aufwand kleinreden oder Ergebnisse ohne
Red Flags: Woran problematische Angebote zu erkennen sind
Versprechen wie "100.000 Euro in 30 Tagen" oder "Kunden auf Knopfdruck" klingen
attraktiv, basieren aber selten auf solider Grundlage. Anbieter, die absolute
Garantien geben, den nötigen Aufwand kleinreden oder Ergebnisse ohne
